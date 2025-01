Koen (58) is de Krak van Houthulst: “Niet alleen muziek, maar ook school verbindt mensen”

Koen Tyberghien (58) werd genomineerd als Krak van Houthulst wegens zijn inzet voor diverse projecten: de Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak Klerken, scholengemeenschap De Zaaier en kerkfabriek Sint-Laurentius Klerken. Toen hij vernam dat hij genomineerd was, zei hij: “Ik werk liever achter de schermen.” Nu hij Krak is geworden, toont hij zich blij verrast.

Wie is Koen Tyberghien? Koen Tyberghien werd op 18 december 1966 geboren in Roeselare. Hij is gehuwd met Carine Semetier en woont in de Dorpsstraat in Klerken. Ze hebben twee kinderen: Emma en Simon. Loopbaan Zijn lagere school volgde hij in Klerken, zijn middelbare studies volbracht hij aan het Sint-Alloysiuscollege in Diksmuide. Hij studeerde bedrijfsadministratie aan de Hantal in Kortrijk. Na een jaartje legerdienst begon hij in 1989 als zelfstandig agent van de toenmalige Bank Ippa. Hij volgde ook een opleiding tot verzekeringsmakelaar bij Sintra Veurne. Vrije tijd Muziek is Koens levensvreugde. Hij is al jarenlang lid van de Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak Klerken.

“De nominatie heeft mij bevestiging en voldoening gegeven om me verder in te zetten voor het verenigingsleven. Ik zie het verkozen worden als een teken van waardering van de mensen, een beloning voor mijn inzet.”

Houvast

“Mijn grootouders en ouders hebben mij altijd meegegeven dat ik met mijn kennis en ervaring zoveel mogelijk mensen moet proberen te helpen. En dat weerspiegelt zich tot vandaag in mijn levensloop. Ook in de naam van ons kantoor, dat Houvast heet. Ik wil namelijk een houvast zijn voor bank- en verzekeringsklanten. Iemand waarop men kan rekenen. Iemand die zekerheid biedt bij de keuze van bank- en verzekeringsproducten, maar ook iemand waarbij men voor allerhande zaken terechtkan”, vertelt Koen. “Muziek heb ik meegekregen van thuis uit. Ik speel al vanaf mijn tiende trombone. In het musiceren vind ik rust na een zware dagtaak. Muziek brengt niet alleen rust, maar verbindt ook mensen. Het is op zijn mooist wanneer iedereen eraan bijdraagt en zo de perfecte harmonie brengt. Bij de Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak Klerken kennen ze mij in de eerste plaats als muzikant, maar ook als helpende hand achter de bar en bij de opkuis van evenementen. Onlangs gaven we een kerstconcert in de kerk van Klerken. Kerstmis brengt nog altijd veel volk naar de kerk. We konden musiceren voor een groot publiek en kregen nadien heel wat lovende reacties. Dank aan alle sympathisanten en aan de muzikanten voor het perfecte samenspel.”

Kerkfabriek

“Ook de waarden van het christelijke geloof liggen mij nauw aan het hart. Vandaar mijn inzet als voorzitter van de kerkfabriek, en als voorzitter van de raad van bestuur van de scholengemeenschap De Zaaier, waartoe negen katholieke scholen behoren. Dit voorzitterschap heb ik aanvaard in 1996. Vooral omdat de gemeenschap staat en valt met de school op het dorp. Mijn echtgenote, afkomstig uit Kuurne, heeft destijds, als lid van de oudervereniging, haar beste vrienden aan de schoolpoort leren kennen. De school helpt dus niet alleen bij de ontwikkeling van onze kinderen, maar ook bij het samenbrengen en inburgeren van mensen. Ik ben voorzitter geworden omdat ik vind dat we er alles aan moeten doen om ook in kleine gemeentes onderwijs te blijven aanbieden. Niet alleen muziek, maar ook school verbindt mensen.”

Sociaal project

“Als lid van de kerkfabriek Sint-Laurentius Klerken, zet ik samen met de andere bestuursleden de schouders onder een prachtig sociaal project in de vernieuwde voormalige pastoriewoning in Klerken. Daar kan ik ook mijn steentje bijdragen in het streven naar een beter leven voor mensen die het nodig hebben.”