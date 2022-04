Knokke-Heist sloot 2021 af met net geen 33.000 inwoners

Knokke-Heist klokte 2021 af op 32.863 inwoners verdeeld over 16.898 gezinnen. Dat blijkt uit cijfers van dienst Burgerzaken.

Dit algemeen bevolkingscijfer is 195 minder dan in 2020. De cijfers per deelgemeente blijven ongeveer gelijk, al komt het percentage inwoners van Heist (12.995) steeds dichter bij het aantal inwoners van Knokke (14.885). Ook Westkapelle (4.175) is aan een lichte opmars bezig ten nadele van deelgemeente Knokke die 218 minder inwoners telt dan in 2020. De Ramskapellenaars blijven status quo met 838 zielen.

Het aantal 65-plussers is opnieuw toegenomen en vormt nu reeds 35% van de Knokke-Heistse bevolking. De leeftijdsgroep 25 tot 65 jaar (de actieve bevolking) zakt met 206 personen en omvat daarmee 48% van de totale populatie. Gelukkig steeg het aantal geboortes in 2021. We mochten maar liefst 41 nieuwe Knokke-Heistenaartjes meer verwelkomen dan in 2020 (225 in totaal). Een opsteker voor de gemeente die hoopt dat meer jonge gezinnen hier blijven wonen en werken.

Van de 17.000 gezinnen is 44% alleenstaande en 43% zijn gezinnen zonder minderjarige kinderen. Slechts 13% van de gezinnen heeft minderjarige kinderen. Bij verhuizingen merken we dat de meeste mutaties gebeuren binnen West-Vlaanderen. Op jaarbasis verhuizen zo’n 3.700 mensen naar of binnen de gemeente, een serieuze uitdaging voor de wijkinspecteurs.

Het aantal overlijdens is licht gestegen. In 2021 stierven 17 Knokke-Heistenaars meer dan in 2020 (511 in totaal). Dit cijfer ligt in de lijn der verwachting omdat onze gemeente bijna 12% 80-plussers telt.

Bij de buitenlanders merken we dat de groep Europeanen gestadig stijgt. 75,75% van de vreemde inwoners komen uit een Europees land. Roemenen zijn koplopers (33% van de Europese onderdanen) gevolgd door Nederlanders (17% van de Europese onderdanen). Voor alle cijfers kan je terecht op www.knokke-heist.be/statistieken-burgerzaken-2021.