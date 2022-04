Knokke-Heist pakt uit met Geefplein

Kinderspullen die thuis in de weg staan, kan je straks kwijt op het Geefplein in Knokke-Heist.

Op zaterdag 30 april tussen 10 en 13 uur vindt er een Geefplein plaats in De Vrièrestraat 26 in Knokke-Heist. Het Geefplein is de plaats waar Knokke-Heistenaars en andere geïnteresseerden hun bruikbare kinderspullen, die thuis in de weg staan, kwijt kunnen.

Alle bruikbare kinderspullen geef je de dag zelf af aan het triagepunt. Vind je zelf iets dat je kan gebruiken? Wil jij spullen een tweede leven geven…dan mag je tot 10 stuks gratis meenemen. Breng je zelf niets maar kan je kinderspullen gebruiken dan ben je ook meer dan welkom.

Geen knuffels

Breng gerust kinderkledij, sportgerief, speelgoed, schoolspullen, babybenodigdheden,… Er is één uitzondering: de pluche knuffels van je kleine spruit moet je omwille van hygiënische redenen thuis laten. Het Geefplein is een initiatief van Huis van het Kind Knokke-Heist.

