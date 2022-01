Knokke-Heist opent woonloket

De gemeente opende een eerste woonloket in het Sociaal Huis aan het Kraaiennestplein 1 bus 3 in Heulebrug. Medewerker Xira Geeraerts beantwoordt met de glimlach alle woonvragen.

Het woonloket wordt het eerste aanspreekpunt voor alles over wonen in Knokke-Heist. Welke premies kan ik aanvragen voor mijn renovatie? Ik wil (ver)huren? Ik ben alleenstaand en wil iets kopen; wat zijn mijn opties?

Je vindt er informatie over betaalbaar wonen, over woonpremies, over woonkwaliteit, over sociaal kopen, over woonvormen, algemene info zoals adreswijziging, tweede verblijf, vakantieverhuur, Airbnb…

Het woonloket is telefonisch geopend van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 uur tot 11.30. In de namiddag is het woonloket open op afspraak. Een afspraak maken kan via woonloket@knokke-heist.be of via 050 530 989.