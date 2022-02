Knokke-Heist maakt werk van eigen waterfabriek

“Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van Knokke-Heist. We zijn een gemeente die kwaliteit hoog in het vaandel draagt: een gegarandeerde watervoorziening hoort daar zeker bij.” Burgemeester Piet De Groote is trots op de samenwerking met Farys om Knokke-Heist altijd voldoende drinkwater te bezorgen. Nu wordt het grootste deel aangekocht in Nederland. De bouw van een waterfabriek moet daar verandering in brengen. En daarvoor is ook het Leopoldkanaal nodig.

Laat ons beginnen met enkele cijfers: op jaarbasis heeft Knokke-Heist ongeveer 2,5 miljoen kubieke meter drinkbaar water nodig om ervoor te zorgen alle inwoners en tweedeverblijvers op elk moment van de dag water uit de kraan zien lopen. Het water van de eigen winning – zo’n 600.000 kubieke meter – wordt opgepompt uit het golfterrein. Het resterende deel – 1,9 miljoen kubieke meter- wordt door Farys afgenomen uit Nederland. Heel concreet is de kustgemeente dus grotendeels afhankelijk van de noorderburen. En laat net dat laatste iets zijn waar ze in Knokke-Heist iets aan willen doen. Zeker omdat het naast de 33.000 eigen inwoners nog zo’n 22.000 tweede verblijven telt. En in de zomer, de droogste periode, is er net nóg meer drinkwater nodig door de aanwezigheid van toeristen.

Klimaatverandering

“De Nederlanders kunnen vroeg of laat zeggen: ‘foert, we hebben het drinkbaar water zélf nodig, dus trek jullie plan’. Wel, dat gaan we nu doen”, vertelt Christophe Peeters van Farys. “Met de bouw van de waterfabriek in Knokke-Heist zullen we jaarlijks in staat zijn tot 10 miljoen kubieke meter drinkwater te produceren. Iedereen is zich ondertussen bewust van de klimaatveranderingen. Met de waterfabriek spelen we daar op in.”

Burgemeester Piet De Groote is trots op de samenwerking. “Drinkwater is een duurzaam goed, dat moeten we echt beseffen”, zegt De Groote. “Dit is dan ook een belangrijk moment in de geschiedenis van Knokke-Heist. Als gemeentebestuur willen we in de toekomst zeker zijn dat onze inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten altijd voldoende drinkwater ter beschikking hebben.”

Wanneer de waterfabriek – die op de site van Aquafin moet komen – zal draaien, is afhankelijk van hoe vlot de procedures verlopen. Farys realiseerde al een gelijkaardig project in Oostende, waar het water uit het kanaal Brugge-Oostende wordt opgepompt. In Knokke-Heist zal dat vanuit het Leopoldkanaal gebeuren. Het geproduceerde drinkwater kan door Farys ook gebruikt worden om omliggende gebieden te voorzien. In theorie is het op héél lange termijn ook mogelijk om zeewater om te zetten tot drinkwater in de fabriek. Al is dat in eerste instantie niet aan de orde.

In de marge liet burgemeester Piet De Groote verstaan dat de gemeente ook bezig is met de uitbouw van waterbufferbekken voor landbouwers. (MM)