Kledijstation opent in Komen: voor nieuwe outfit aan heel klein prijsje én leuke babbel

Het station van Komen, ooit een belangrijke plaats op de as Poperinge-Kortrijk stond al sinds 2013 leeg. Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers krijgt het gebouw nu een nieuwe en vooral sociale invulling. ‘Het kledijstation’ opende er zopas de deuren, waar mensen in moeilijkheden terecht kunnen voor een nieuwe outfit en vooral een stevige babbel.

Van sneakers tot jeansbroeken en dit aan prijzen die beginnen aan 50 cent en oplopen tot maximum 3 euro. Wie voor het eerst Het Kledijstation binnenstapt, kan niet anders dan de wenkbrauwen fronsen. “Het gaat allemaal om donaties van mensen, kledij die anders toch maar naar de prullenbak of de vergeethoek zou verdwijnen.”

Rosette Maes (64) en Christine Verbeke (59) wandelen trots doorheen de goed gevulde rekken van deze bijzondere kledingwinkel. “We zijn 2 van de ongeveer 15 vrijwilligers die zich hiervoor inzetten”, klinkt het. “Het project kende al een start drie jaar geleden maar na een jaar moesten we opnieuw de deuren sluiten omdat we niet langer de mogelijkheid hadden het toenmalige gebouw te gebruiken. Dan kwam corona binnengeslopen en zat alles in de koelkast. Beterschap kwam er enkele weken terug, toen de gemeente nieuwe invulling zocht voor het leegstaande station. We stelden ons project voor en het werd goedgekeurd, waardoor we opnieuw konden starten.”

Lotgenoten ontmoeten

Het Kledijstation is meer dan alleen maar een sociale winkel, het is vooral een plaats waar lotgenoten elkaar vinden. “Mensen die moeilijke momenten kennen, die de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen of die financiële tegenslagen kennen, kunnen hier komen winkelen. Het geeft hen de mogelijkheid om even niet bezig te zijn met hun zorgen maar gewoon zoals iedereen door de rayons te lopen. Ze raken hier ook erg eenvoudig aan de praat omdat ze weten dat ze hier lotgenoten tegen het lijf lopen. Armoede en financiële moeilijkheden blijven nog steeds een erg moeilijk onderwerp om over te spreken en hier wordt die drempel laag gehouden. Natuurlijk kan ook echt iedereen hier terecht want naast het sociale aspect is er ook het ecologische idee. We leven in een maatschappij die nog teveel focust op verbruiken terwijl we meer de circulaire economie en het recycleren zouden moeten stimuleren.”

Bijzondere toonbank

Het Kledijstation draait op donaties en vrijwilligers om zo de prijzen zo laag mogelijk te houden. “Het maximum dat je hier betaalt voor een kledingstuk is 3 euro”, verklaart Rosette. “Op het einde van de maand moeten we net genoeg verkopen om de huur en de vaste kosten te kunnen betalen. Maken we winst, dan keren we dat meteen uit naar een van de vele organisaties die zich in Komen-Waasten inzetten voor zij die het moeilijk hebben. Trouwens, iets waar we best wel trots op zijn is onze toonbank. Die werd vervaardigd uit gerecycleerd hout en werd in elkaar getimmerd door mensen die zich via het OCMW laten omscholen.”