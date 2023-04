Kinderen met motorische beperking kunnen binnenkort samen voetballen via Red Stars-project

Kinderen met een motorische beperking die willen voetballen, kunnen binnenkort terecht op domein De Raveschoot in Olsene. Anzegemnaar Christophe Kint start er een tweede afdeling op van Red Stars. “We willen kinderen met een fysieke of motorische beperking de kans geven om te voetballen zonder de prestatiedruk van het reguliere circuit”, zegt Christophe.

Christophes zoontje Nathan heeft cerebrale parase, een vorm van hersenverlamming waardoor er iets fout loopt bij het aansturen van de spieren. Dit zorgt voor verminderde kracht, reflexen en controle over de bewegingen. “Mijn zoontje wou desondanks heel graag voetballen”, zegt Christophe. “Maar zowel wij, ouders van een kind met een beperking, als de maatschappij in het algemeen hebben vaak de reflex om erg beschermend te zijn. Nathan kon enkel sjotten met zijn broer of tegen de muur. Terwijl bewegen nochtans erg belangrijk is voor mensen met CP. Door hun aandoening worden de spieren snel stram.”

Nathan voetbalde wel al bij Soccer Stars, een vereniging die voetbal aanbiedt zonder prestatiedruk. Uit een samenwerking met bezielers van Soccer Stars Xan Debaenst en Maxim Vannieuwenhuyze werd later Red Stars geboren. “Het was voor ons nieuw om met kinderen met een beperking te werken, maar samen met Christophe zagen we dat wel zitten”, zegt Maxim. “Voor de eerste afdeling in Anzegem zaten we snel aan twaalf voetballertjes. We geven elke zaterdagvoormiddag lesjes van zo’n anderhalf uur. Daarin draait het vooral rond experimenteren, niets moet. Onze trainers hebben geen fluitje en bewegen zo veel mogelijk mee. We zijn niet op zoek naar de volgende Messi of Ronaldo, het spelplezier staat centraal. ”

Nationale ploeg in de maak?

In september wil Christophe Kint van start gaan met de Zultse afdeling van Red Stars en dat is nog maar het begin. “Het plan is om elk jaar een drietal nieuwe locaties te openen en het hele Vlaamse landschap te bedekken. Ik merk dat er een grote nood is. Op veel plekken bestaat al G-sport maar dat is voor mensen met een beperking in het algemeen, bij Red Stars gaat het enkel over motorische problemen. Op termijn droom ik zelfs van een nationale ploeg in het CP-voetbal. Er zijn er al 22 in de wereld en ik wil België daar graag bij.”

Concreet starten de inschrijvingen voor Red Stars op 16 mei. In september gaan de lessen van start en in zomer 2024 volgt mogelijk ook een voetbalkamp. (JF)