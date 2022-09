Kevin Courtens opent met Bambouzzi derde zaak

Kevin Courtens (31) uit Ooigem is sinds kort de uitbater van de cafetaria van het gloednieuwe sportcentrum Hernieuwenburg. Hij gaf de cafetaria de naam Bambouzzi. Na karaoke Bigi’s en eetcafé De Regenboog is dit zijn derde horecazaak. “Ik hou van de afwisseling”, klinkt het.

De gemeente was al een tijdje op zoek naar een uitbater van de cafetaria van het nieuwe sportcentrum. Kevin ging er graag op in. “Sommige mensen hadden me al gevraagd of dat niet iets voor mij was. De combinatie met de grote sporthal, een nieuw zwembad en een speelplein dat er nog moet komen is ideaal. Ik zie hier wel potentieel in”, verklaart hij.

Eigen gin

De cafetaria hult zich in junglestijl. Vandaar ook de naam Bambouzzi. “Ik vond het wel leuk klinken. En bamboe verwijst naar de jungle. Onze nieuwe zaak is modern en klassevol maar vooral toegankelijk voor iedereen. Je kan hier terecht voor een drankje, een snack of een verjaardagsfeestje. Dat laatste kan in combinatie met het afhuren van het zwembad of de interactieve lü-wall in de sporthal.”

Kevin is afkomstig uit Avelgem, maar woont in Ooigem. Hij is een gretige ondernemer. Niet alleen bottelt hij zijn eigen gin met de naam Courté Gin, maar in Ooigem is hij ook eigenaar van karaoke Bigi’s. En in Waregem houdt hij eetcafé De Regenboog open. “Met Bambouzzi erbij heb ik nu drie concepten die los van elkaar staan. Ikzelf combineer de drie zaken gretig. Jeroen Quagebeur is de vaste kracht in Bambouzzi. Daarnaast kan ik rekenen op flexijobbers. Het is uitdagend, maar het is goed zoals het momenteel is”, lacht hij. Bambouzzi is elke weekdag open vanaf 16 uur en op woensdag vanaf 13 uur. In het weekend kan je er vanaf 9 uur terecht. (NVR)

Info: www.bigis.be.