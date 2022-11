Kevertje komt ‘thuis’ bij Grondwerken Braekevelt in Tielt

Zondag sloot de Keverbaan in Bellewaerde, waarbij een aantal karretjes geveild werden voor het goede doel. Eén daarvan staat straks in de inkom van de firma Grondwerken Braekevelt uit Tielt. Fien Braekevelt (34), die mee in het familiebedrijf zit, is er erg blij mee.

“Ze zeggen altijd: neem je werk niet mee naar huis. Maar voor deze maken we graag een uitzondering”, glimlacht Fien, die namens het grondwerkenbedrijf een bod deed op één van de karretjes van de befaamde Keverbaan in Bellewaerde. De firma Braekevelt deed de afgelopen jaren al grondwerken voor nieuwe attracties als de Dawson Duel en de Wakala. Ook nu zijn ze er aan de slag. “We ‘overwinteren’ vaak in Bellewaerde bij wijze van spreken. Nu al zijn we gestart met de werken voor het gebied waar de giraffen vertoeven. Dat wordt deze winter aangepakt en ziet er straks helemaal anders uit.”

De familie Braekevelt heeft niet alleen een professionele band met het pretpark, maar ook een persoonlijke connectie met een hoge nostalgische factor. “Het is een favoriet uitstapje, voor iedereen in de familie. Als kind kwamen we er heel vaak, en hebben we heel goeie herinneringen aan het park. Dat was ook zo voor mijn broer, die mee in het bedrijf zat en vier jaar geleden overleed. Hij vond het ook altijd fijn om buiten het seizoen voor de job naar ginder te trekken. Ik ben heel zeker dat hij ook niets liever had gewild dan dat we gingen bieden op zo’n karretje en dat het hier een plaatsje zou krijgen. Bovendien zijn we het goede doel – de opbrengst ging naar Think Pink – ook bijzonder genegen. Iedereen wordt ooit geconfronteerd met zo’n ziekte als borstkanker in de omgeving.”

Fien deed dan ook flink wat moeite om een karretje te bemachtigen. “Toen het eerste karretje online geveild werd, grepen we er nét naast. Toen er daarna nog drie karretjes te koop werden aangeboden, hebben we echt ons best gedaan. Bij het tweede karretje is het gelukt. Hoeveel we betaald hebben? Euh, het was een mooi bedrag”, grijnst Fien.

Mooi plekje gereserveerd

Het kopen van een karretje gaf ook recht op één zitje op de allerlaatste rit van de Kevertjes afgelopen zondagavond. Maar die stond Fien graag af. “Ik ben geen grote held op attracties. Als kind waren de Kevertjes al een uitdaging. Vandaag ben ik de mama die het liefst op de rugzak let en foto’s neemt. Dat moet ook gebeuren.” (lacht)

De eer was zondagavond voor haar dochter Mona (6). “Ze is grote fan van de Kevertjes. Haar broer is er zondagmiddag ook nog op geweest, maar die was blij er weer af te kunnen. En de jongste is slechts een jaar oud. Mona moest op voorhand wel een traantje laten toen ze hoorde dat de attractie ging sluiten, maar ze heeft zich wel geweldig geamuseerd.” Mona, net groot genoeg om alleen te zitten, mocht tijdens dat laatste ritje plaatsnemen naast Mieke Deprez, campagnemanager bij Think Pink. “Toevallig delen we een verleden bij Uitgeverij Lannoo, dus het was fijn om Mona in vertrouwde handen te geven.”

Voor Mona en de zes andere kleinkinderen is het aftellen tot volgende week, tot het karretje zijn plaats krijgt in het bedrijf. “Ik denk dat we er hen wel vaak zullen op vinden. Nu wordt het bij ons een populaire attractie”, glimlacht Fien. “We hebben in elk geval al een mooi plekje gereserveerd, al moeten we nog bekijken of we het effectief binnen krijgen. Dat toont aan dat het geen rationele, maar wel een emotionele beslissing was. Maar we zijn heel blij. We hebben een abonnement bij Bellewaerde en het gebeurt vaak dat we eens afzakken, zelfs al is het maar voor een paar uurtjes. Het park heeft iets authentieks, dat je nergens anders vindt. Dat we daar nu een stukje van bij ons staat straks, is fantastisch.”