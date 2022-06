Keuze uit 20 mogelijkheden voor nieuwe sluis en tunnel Zeebrugge is gemaakt

De teerlingen zijn geworpen in Zeebrugge. Uit meer dan 20 mogelijke combinaties werd het inrichtingsalternatief voor een nieuwe Visartsluis en een weg voor doorgaand verkeer vastgelegd. “We hielden rekening met gesprekken, infomomenten en participatiesessies”, klinkt het.

“De puzzelstukken zijn samengevallen”, glunderden dinsdag Rik Goetinck (algemeen directeur beleid en strategie, Port of Antwerp Bruges), Filip Boelaert (directeur-generaal Departement Mobiliteit & Openbare Werken), Frederik Buffel (projectleider Nieuwe Sluis Zeebrugge), Dirk De fauw (ondervoorzitter Port of Antwerp-Bruges) en Mercedes Van Volcem (bestuurder Port of Antwerp-Bruges). Ze stelden het inrichtingsalternatief voor dat was gekozen uit meer dan 20 mogelijke combinaties voor een nieuwe Visartsluis en een weg Nx voor doorgaand verkeer.

In het najaar van 2021 was het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge vastgelopen in administratieve procedures en een gebrek aan beschikbare mensen in de studiebureaus. De havengemeenschap trok aan de alarmbel en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sprong minister Lydia Peeters (Open-VLD) bij met de oprichting van een taskforce. Het Departement MOW en Port of Antwerp-Bruges wierven samen 12 extra voltijdse krachten aan. Ook de studiebureaus zetten alle vindbare zeilen bij om het studiewerk te versnellen.

Woonwijken en bedrijven maximaal sparen

Zij haalden samen maar liefst zes maanden in. “We zijn tot één inrichtingsalternatief gekomen, rekening houdend met de gesprekken, infomomenten en participatiesessies”, zegt Boelaert. “De sluis komt zuidelijk op de site te liggen. Dit bleek uit de nautische testen in het waterkundig laboratorium de beste oplossing. De nieuwe weg Nx voor doorgaand verkeer zal lopen van een nieuwe rotonde op de Expresweg aan de Transportzone, doorheen een tunnel onder de landwaartse sluisbrug naar een nieuwe rotonde ter hoogte van de Kiwiweg nabij de Pierre Vandammesluis. Daarmee worden de woonwijken en de bedrijven – onder meer de visserijcluster – maximaal gespaard. Rondom de sluis komen er extra hectaren groene zones.”

Maquette

De maquette wordt toegelicht aan de bewoners en andere belanghebbenden tijdens infomomenten op 22 en 23 juni in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge. Daarna volgen begin 2023 opnieuw participatiemomenten. Daarbij wordt het ontwerp in detail uitgewerkt om na een verdere inspraakronde in 2024 tot een goedgekeurd projectbesluit te komen. Daarna kan een aannemer aangesteld worden. De opdracht wordt geschat op tien jaar werk.

Aan een prijsraming durft niemand zich nog te wagen. In 2019 koos de Vlaamse regering voor de locatie Visart met onder meer het argument dat die met 1 miljard euro de goedkoopste oplossing bood. Door de keuze voor een lange tunnel en veel maatregelen voor de leefbaarheid, zullen de kosten stevig oplopen. “De effectieve kostprijs zal moeten blijken bij het uitwerken van het realisatieplan”, zegt Boelaert.