Kerststallententoonstelling in een alternatief jasje

Dit weekend nemen Franky Leune (66) en Chantal Decrop (65) al voor de negende keer deel aan Toeren & Loeren met een kerststallententoonstelling. “De woonkamer was al volledig ingericht, tot we de bui voelden hangen en besloten om een coronaluw alternatief uit te werken in onze voortuin.”

Tien jaar geleden stapten Franky en Chantal voor het eerst mee in de bekende Veurnse kunstpromenade. “Dat initiatief vonden we zodanig leuk dat we ons huis het volgende jaar zelf wilden openstellen voor de wandelaars”, zegt Chantal. Het koppel had toen al een bescheiden verzameling van een dertigtal kerststallen. Via een zoekertje in de krant probeerden ze nog meer exemplaren op de kop te tikken. “Daar kwam verrassend veel reactie op, waardoor dat aantal al gauw tot boven de honderd aandikte. Zo konden we toen uitpakken met onze eerste tentoonstelling in de living.”

Rommelmarkt

Tien jaar later is hun verzamelwoede nog lang niet gestild. Toen hun drie kinderen het huis uit waren, kwam er in hun slaapkamers immers plaats vrij om ook daar kribben, herders en koningen te stallen. “Sindsdien schuimen we geregeld rommelmarkten en Kringloopwinkels af, ofwel krijgen we stallen cadeau van vrienden die er meenemen van op reis. Hoeveel barakken we nu hebben, weet ik niet precies, maar het zijn er zeker 750”, zegt Franky trots.

Elk jaar selecteert hij er een paar honderden om die naar beneden te verhuizen en de living in te richten als pop-upgalerie. “Daar was ik dit jaar in oktober al mee gestart, want ik groepeer die telkens wat volgens grootte, materiaal of kleuren. Bovendien wilden we ons ook scharen achter het centrale jaarthema: ‘Abstracte kunst bestaat niet’. Daarom gaat die selectie dit jaar van de klassieke kribbe tot modernere versies, met ook enkele buitenlandse exemplaren”, toont hij.

Etalages

Alles stond al in gereedheid, tot ze na het overlegcomité in allerijl beslisten om over te schakelen naar plan B. “Daarbij zullen we jammer genoeg geen bezoek meer ontvangen in onze living, maar stippelen we een korte wandeling uit langsheen enkele kerststallen in onze voortuin. Van de ruime vensters aan de voorgevel maken we etalages en op de oprit plaatsen we een tent. De route stopt in onze garage, waar we de poort laten openstaan voor de ventilatie”, zei Chantal ons vorige week, wachtend op eventuele bijsturingen vanuit de stad Veurne.

Opendeurdagen

Vorig jaar moest het koppel de kijklustigen ook al aan het raam laten staan, maar nu keken ze ernaar uit om de deelnemers binnen te mogen ontmoeten. “Daartoe hadden we nu zelfs een compleet programma met gastkunstenaars en een accordeonduo uitgewerkt voor onze opendeurdagen. Die vinden dit weekend plaats op zaterdag 11 en zondag 12 december, en ook nog op zaterdag 18 december, telkens vanaf 15 uur. Ook deze extra’s verhuizen nu naar die alternatieve locaties”, aldus nog Franky.

Ook na het Toeren & Loeren-weekend kun je de kerststallen bij Franky en Chantal bewonderen, na een seintje op 0496 28 72 90 of 0496 28 52 30.

Ontdek het volledige programma van Toeren & Loeren op www.toerenenloeren.be.