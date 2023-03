Kermiscomité Cité Ligy vzw uit Ieper stopt, rommelmarkt blijft: “Gebrek aan opvolging”

De Ligywijk in Ieper was een van de eerste tuinwijken in Ieper en telt nu 142 woningen. De wijk had ook lange tijd een bloeiend kermiscomité, maar daar komt nu een einde aan. “Er kwam helaas geen antwoord op onze oproep naar vers bloed”, vertellen Marc Merveillie (69) en Rudy Logier (61).

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat de Dienst der Verwoeste Gewesten de Ligywijk langs de Zonnebeekseweg oprichtte. De wijk stond bekend als een volkse wijk met arbeidershuisjes met een socialistische inslag. De tuinwijk werd gebouwd op de gronden van Albert Ligy, een adellijke Menenaar die zijn grond wegschonk om er de tuinwijk te bouwen.

Eilandgevoel

Typisch voor de tuinwijk is het gezellige eilandgevoel dat ontstond rond de centrale pleintjes waar de deelstraatjes op uitmonden”, vertelt bewoner Marc Merveillie. “De pleintjes kregen allemaal een eigen naam: ’t groot martje, ’t klein martje en ’t poemptje. Op het grote centrale plein stond ooit een abris, een bunker die nu verdwenen is. Precies 20 jaar geleden werd de wijk grondig onder handen genomen. De elektriciteit en waterleiding werden gerenoveerd en het centrale marktpleintje werd vernieuwd en opgefrist. Aan de ingang, die ook dienstdoet als uitgang, werd door de stad een standbeeld van Albert Ligy geplaatst.”

Nieuw kermiscomité

Tijdens de meer dan honderdjarige geschiedenis van de Ligywijk werden er wel regelmatig feesten georganiseerd, maar het echte feestcomité vzw Cité Ligy ontstond in 1993 toen wijkbewoner Raf Vandenameele, vader van Franky Vandeameele, die in januari dit jaar op 51-jarige leeftijd aan een slepende ziekte overleed, de wijkkermis nieuw leven inblies. Franky was verantwoordelijk voor de public relations van de vzw Cité Ligy en vormde samen met voorzitter Rudy Logier (61) en secretaris Marc Merveillie (69) het kermisbestuur van de vzw Cité Ligy. “We waren eerder een vriendengroep en beslisten alles samen”, vertelt Rudy Logier, “Maar binnen het bestuur moesten nu eenmaal functies gecreëerd worden. Ikzelf trok 15 jaar geleden voor het eerste een kerstmanpak aan en stapte een jaar later in het bestuur.”

“We danken alle vrijwilligers en bewoners”

Het enthousiaste kermisbestuur zorgde ervoor dat er in de Ligywijk leven in de brouwerij kwam. “We hebben de traditie die Raf Vandenameele in het leven riep verdergezet”, vertelt Marc Merveillie. “De wijkkermis vond het tweede weekend van september plaats, we organiseerden een kerstdrink en twee rommelmarkten. We moeten nu vaststellen dat we het niet langer meer aankunnen. In 2019 werden zowel Rudy als ikzelf zwaar ziek. Dat was dus een jaar waarin we geen activiteiten konden organiseren. Daarna volgden twee coronajaren met beperkte activiteiten. En begin dit jaar werden we geconfronteerd met het overlijden van onze trouwe medewerker Franky Vandenameele. We waren nochtans met volle moed herbegonnen en hadden voldoende vrijwilligers die meehielpen, maar nieuwe bestuursleden vonden we niet. We hebben een hele maand een oproep gelanceerd maar zonder resultaat. We stoppen er dus mee en danken alle vrijwilligers die ons altijd hebben bijgestaan en de bewoners die ons gesteund hebben.”

Wel nog rommelmarkt

De traditionele rommelmarkt op vrijdag 19 mei vindt wel nog plaats in de Ligywijk en is in handen van een andere organisatie. “Jaarlijks organiseren we 28 rommelmarkten van Kortrijk tot Oudenaarde”, vertelt Yves Vancamelbeke (58) uit Oudenaarde. “Zelf sta ik al acht jaar op de rommelmarkt in de Ligywijk met een foodbar. We zorgen ervoor dat we werken op hetzelfde stramien en zorgen dat alles perfect in orde is. Ik ben geen onbekende in Ieper. Ik werk ook mee aan de 24 uren van Ieper en een aantal festivals. Overigens zal Marc Merveillie tijdens de eerstkomende rommelmarkt in de Ligywijk instaan voor nog heel wat werk achter en voor de schermen”, besluit de nieuwe organisator.