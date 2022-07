Kermis Wijtschate keert terug naar vertrouwd dorpsplein

Wijtschate sluit dit weekend de eerste reeks zomerkermissen af in Heuvelland. De kermis verhuist na de wegenwerken opnieuw naar het Sint-Medardusplein. Het Moandagspintje is aan de 21ste editie toe en de rommelmarkt moet de zondag van de kermis op gang trekken.

Door de wegenwerken verhuisde de Wijtschaatse kermis naar de site aan de Croonaert. Vanaf vrijdag 8 tot en met donderdag 14 juli vindt alles plaats op het dorpsplein.

“We voorzien een smallere maar langere tent zodat we meer plaats hebben rondom de kiosk en die ook kunnen gebruiken voor de kermis als bijvoorbeeld podium”, legt Koen Lahousse uit. “Kermiskramen worden ook anders geplaatst, deels op de straat voor het voormalige gemeentehuis zodat het dorpsplein meer gebruikt kan worden.”

Moandagspintje

Bijzonder aan de Wijtschaatse kermis is het Moandagspintje, 21 jaar geleden opgestart door Eric Flamand en ondertussen al vele malen gekopieerd door andere kermiscomités.

“Het concept is eenvoudig maar slaat aan. Indertijd wilden we ook op maandag wat organiseren en dat deden we met een vaste prijs voor drank, hapjes en muziek. Het werd een succes en vele Vlaamse artiesten kwamen langs net als de Mini Maxi Band die ook nu voor muzikaal plezier zal zorgen.”

Faute Bendt

Op zaterdag 9 juli trekt het kermiscomité de sportieve kaart met onder meer Wijtschaete Koerse of een wielerwedstrijd voor de echte vélo-amateur. ’s Avonds treedt de Faute Bendt op in de feesttent.

“De coverband bezorgt het publiek zotte tijden en haalt nummers boven waarvan je niet had verwacht dat ze ooit nog eens gespeeld zouden worden.”