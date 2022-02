Kerkfabriek verkoopt loods die thuishaven is van boldersvereniging: Dreigt einde van Paddestoelbolders?

De kerkfabriek Sint-Bavo Westrozebeke besliste om een woning in de Ommegang Noord en een achter de woning gelegen loods te verkopen. Die loods is de thuishaven van boldersvereniging De Paddestoelbolders waardoor de vereniging dreigt te verdwijnen. De gemeente zegt ondertussen in overleg met de kerkfabriek naar een oplossing te zoeken.

“Halfweg januari bracht de kerkfabriek ons op de hoogte dat de loods verkocht zou worden”, vertelt Noël Logghe, voorzitter van de Paddestoelbolders. “Dat nieuws was voor ons een donderslag bij heldere hemel.”

“We wisten dat het er ooit van zou komen, maar hadden niet verwacht dat de verkoop zo snel zou gebeuren. Ook de woning voor de loods waar vroeger de gemeentelijke kinderopvang huisde, wordt verkocht. De huurders moeten er eind maart uit en dan is het normaal gezien ook voor ons over en uit. Ook de petanqueclub heeft een onderkomen in de loods. Zij moeten dus ook op zoek naar een nieuwe locatie.”

“De kerkfabriek liet ons weten dat we de loods nog mogen gebruiken zolang er geen koper is, maar het wordt quasi onmogelijk om er nog te spelen. Elektriciteit, verwarming en water worden eind maart immers afgesloten. Het gebrek aan water zorgt al meteen voor problemen als iemand het toilet wil gebruiken.”

Te hoge renovatiekosten

De Paddestoelbolders huizen al sedert 2001 in de loods. “Die werd voordien door een aannemer gebruikt die er zijn materialen stalde”, vertelt Noël. “We kwamen in de loods terecht nadat café De Zwaan dichtging. Daar hadden we met De Zwanebolders een onderkomen”, vertelt Noël. “De Paddestoelbolders zijn eigenlijk een voortzetting van De Zwanebolders.”

Dat zou het einde zijn van een meer dan 50 jaar oude traditie in ons dorp

“Als er geen oplossing uit de bus komt voor ons lokaalprobleem zou dat meteen het einde zijn van een meer dan 50 jaar oude traditie in ons dorp.”

“De kerkfabriek verkoopt zowel woning als loods omdat de renovatiekosten te groot zijn”, gaat Noël verder. “Vooral het dak van onze loods is in een weinig benijdenswaardige staat. Zo krijgen we als het serieus regent water binnen. Het dak is rot en volgens een studie die de kerkfabriek in september liet uitvoeren, zijn de renovatiekosten te hoog. Een alternatief voor de loods is er niet want in Westrozebeke is er geen andere bolletra.

“Op een andere locatie in het dorp zou er een tra moeten aangelegd worden en dat is specialistenwerk. Er zijn nog weinig aannemers die bolletras aanleggen. De onze werd indertijd door de Oostnieuwkerkse aannemer Alberic Heemeryck (+) gerealiseerd met de hulp van een aantal clubleden.”

Aderlating voor ouderen

“Er zijn ook nog bolletras in Oostnieuwkerke en in Poelkapelle, maar naar daar trekken, is niet echt een oplossing. Het overgrote deel van onze leden is op leeftijd en gaat zeker niet naar daar verkassen.”

De gemeente zegt ondertussen in samenspraak met de kerkfabriek naar een oplossing te zoeken. “Het gemeentebestuur zou de kerkfabriek vragen om alleen de woning en niet onze loods te verkopen”, stelt Noël. “De gemeente zou in dat geval eventueel kijken om het dak te herstellen. Wij hebben ondertussen ook een alternatief klaar. De oude kantine en de oude kleedkamers plus het materiaalhok van SK Westrozebeke zouden door ons als lokaal gebruikt kunnen worden. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente zodat alleen de bolletra zou moeten aangelegd worden.”

Het definitief verdwijnen van de Paddestoelbolders zou volgens Noël voor heel wat ouderen een aderlating betekenen. “Nogal wat ouderen zullen in een zwart gat vallen”, aldus Noël, “Ze komen tweemaal in de week een namiddag naar hier, spelen wat, slaan een babbeltje en op die manier is de namiddag al weer gepasseerd.” (CB)