‘Keikop, met jou’ van Bavo is het Poperingse liefdeslied

Vorige zomer ging Poperinge op zoek naar het ultieme Poperingse liefdeslied. Tien anonieme Poperingse dichters stuurden hun liedjestekst in. De inzending ‘Keikop, met jouw’ won de liedjeswedstrijd en achter de artiestennaam Jan-Maurice bleek Bavo Vanden Broeck schuil te gaan. Binnenkort prijkt zijn lied in de nieuwe trouwboekjes.

Poperingenaars mochten hun tekst in het Nederlands of in het Poperings bezorgen, enige voorwaarde was dat het lied minstens 2 strofen en 1 refrein bevatte. “Poperinge, hoofdstad van het goede leven, kan niet anders dan ook de hoofdstad zijn van de liefde, van het samenzijn, van het engagement aangaan voor elkaar. Het ja-woord uitspreken is niet zo moeilijk, maar we zoeken soms wel naar de woorden om uit te drukken hoe graag we de andere zine. Heel vaak zijn de mooiste zinnen te vinden in liedjesteksten. Vandaar dat we alle Poperingenaars uitgedaagd hebben om mee te helpen zoeken naar die mooie woorden en zinnen”, aldus schepen burgerzaken Loes Vandromme (CD&V).

Een jury koos ‘Keikop, met jou’ van Bavo Vanden Broeck, organisator van Dranouter Festival, uit de tien inzendingen. “Dat liedje wordt hét liefdeslied van onze Hoppestad. Kunstacademie Poperinge schrijft een melodie bij de winnende tekst en neemt het lied op. De opname kan dan afgespeeld worden tijdens huwelijksceremonies. We mochten veel mooie pareltjes ontvangen. Alle deelnemers ontvingen een bundel met de 10 ingezonden teksten.” Winnaar Bavo Vanden Broeck kreeg naast de eeuwige roem ook een Pop.kado ter waarde van 150 euro.