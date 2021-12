Katelijnepark in Brugge krijgt definitieve bestemming als park

Het Katelijnepark, een open ruimte van 3 hectare tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad, krijgt een definitieve bestemming als park. De Stad maakt voor de realisatie van het Katelijnepark een budget van 500.000 euro vrij.

In de vorige legislatuur wou men van dit groengebied nog een randparking maken. Recent is beslist dat de Stad afziet van deze oude plannen en dat de zone een park wordt. Er komt een echte zone voor park en recreatie met respect voor de natuur en in het tweede deel wordt het bosje opgewaardeerd en beter beheerd in overleg met Natuur en Bos.

Natuurspeeltuin

“We voorzien ook een speelwildernis voor kinderen zodat er een eerste natuurspeeltuin kan ontworpen worden na inspraak met de buurt. We gaan ook voldoende verlichting voorzien zodat het ook een veilig park wordt. We gaan tevens in overleg met de Vlaamse Waterweg na hoe we een herder schapen kunnen laten grazen langs het water”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het park wordt al deze winter onder handen genomen met enkele ingrepen op korte termijn. Zo zullen de braamstruiken in de zuidelijke zone van het park verwijderd worden in functie van de aanleg van graspaden.

Toegankelijkheid

De aanleg van een betonpad is voor volgend najaar. “Daarbij is toegankelijkheid de sleutel. De aanleg van het pad zal de sociale controle en de sociale samenhang ten goede komen. Ook een natuurspeeltuin met natuurlijke spelprikkels en niveauverschillen wordt een aantrekkelijke speelomgeving voor de kinderen van de buurt.”

“Een dergelijke volledig natuurlijke speelplaats is er nog niet te vinden op Brugs grondgebied. De picknickbanken die we zullen plaatsen, maken het park aantrekkelijk om veel tijd te spenderen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Drie extra parken

De Stad investeert ook nog in drie extra parken, met name Park Steevens in Sint-Kruis, het Vaartbekepark in Koolkerke en park Knaepen in Zeebrugge. Voorts investeert ze ook in het vernieuwde park boven de uitbreiding van het Zand en de heraanleg van onder andere het Minnewaterpark en het Gaarlempark in Zwankendamme. (CGRA)