Kasteelpark wordt omgetoverd tot een Highland Game Arena

Op zondag 15 mei vindt het leuke sportevenement ‘Highland Games’ in het Kasteelpark plaats. Drie tweedejaarsstudenten lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie van Vives Torhout organiseren het event.

Het zijn studenten Emiel Hinnekens, Jinthe De Marez en Thibeau Samyn uit Zwevezele die het sportevenement in elkaar steken. De Highland Games worden beslist een uniek gebeuren in Zwevezele. “Highland Games zijn een eeuwenoude traditie, afkomstig van Schotland, en staan symbool voor actief spelplezier met veel amusement”, legt Thibeau Samyn uit. “Het is dan ook een event dat aansluit bij teambuilding. Plezier maken hoort erbij, maar ook goed samenwerken is heel belangrijk. Het groepsgevoel is vriendschappelijk, maar de strijdvaardigheid komt zeker ook naar boven. Tijdens het actieve programma strijden de deelnemers naar de overwinning. De proeven bevatten atletische wedstrijdonderdelen. Toch is het event voor iedereen toegankelijk. Een voorafgaande kennis is niet nodig. De aard van de activiteit is zo dat minder sportieve mensen ook kunnen deelnemen.”

Initiatie en competitie

Het evenement start om 13 uur en eindigt om 18 uur. “Deelname kan in groepjes van vier personen en het spel draait rond competitie met tien verschillende disciplines. Om 13 uur is er een initiatie en dit is bedoeld om kinderen, tussen 8 en 16 jaar, op voorhand te laten proeven van de verschillende disciplines en dit met aangepast materiaal. Deelname aan initiatie is volledig gratis.”

“De competitie start om 14 uur en hier kunnen jongeren vanaf 16 jaar aan deelnemen. De kostprijs bedraagt 7 euro per persoon en elke persoon krijgt een gratis drankje. Voor de competitie zijn er maximaal tien ploegen voorzien, dus inschrijven op voorhand is noodzakelijk.”

“We kozen heel bewust om het event te laten plaatsvinden in het Kasteelpark. Dit bosrijke park wordt omgetoverd tot een Highland Games Arena. De kilts of Schotse rokken zullen niet ontbreken. Om alles compleet te maken zal er een gezellige drankbar aanwezig zijn. Zowel drankjes, diverse hapjes of ander lekkers zullen te verkrijgen zijn.” (NS)

Inschrijven voor deelname kan via highlandgameszwevezele@gmail.com. Info kan je ook verkrijgen via Thibeau op 0496 24 08 36.