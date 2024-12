Stem Peter Maton tot Krak van Tielt

Peter Maton (59) organiseerde in de voorbije drie jaar vier exposities in Tielt. Na een foto-expo over 100 jaar handel in de Kortrijkstraat in 2021 volgden de geschiedenis van de Markt en van de Tieltse apothekers. Deze zomer bracht hij een vierde tentoonstelling naar Huis Mulle, over 65 jaar Europafeesten. Peter is ook actief lid van kamerkoor Ultreya, houdt mee het Tieltse patatpatrimonium in stand als Papstamper en is aangesloten bij de Roede Van Tielt. “Ik hou er enorm van om de rijke geschiedenis van onze stad naar een hedendaags publiek over te brengen”, reageert hij. “Het is belangrijk om een link te zoeken tussen het verleden en het heden.” (SV)

Peter Maton is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

