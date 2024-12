Stem Margaux Cauliez tot Krak van Kortrijk

Eerder dit jaar was Margaux Cauliez (23) te zien op Ketnet in de spannende fictiereeks ‘Hawa en Adam’. Sindsdien behaalde ze haar master Drama aan LUCA School of Arts en is ze vanaf eind december te zien als nieuw personage in het tweede seizoen van De Raad van Soekie. “Het is nog altijd een lastige sector om in afgestudeerd te zijn en ik ga nog steeds van auditie naar auditie, maar ik heb het gevoel dat het iets meer op gang komt nu ik mijn netwerk aan het uitbouwen ben”, zegt Margaux. Al zal Hollywood even moeten wachten. “Het verre Amerika wordt geromantiseerd. Ik ben veel te graag in Kortrijk en ben best tevreden over onze Belgische theater- en filmscène. Voorlopig zweef ik tussen verschillende jobs. Volgend jaar hoop ik meer op mijn pootjes terecht te komen.” (MD)

Margaux Cauliez is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

