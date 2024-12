Stem Koen Deleu tot Krak van Oostkamp

Koen Deleu (49) is van opleiding regent plastische opvoeding en project kunstvakken. Hij is verbonden als leraar Art binnen de school Element, een school voor bijzonder onderwijs type 3 en 9 in Sint-Andries. “Met mijn vaardigheden als beeldend kunstenaar wil ik mijn leerlingen, die allemaal toch een rugzakje meedragen, helpen om toch met een bepaalde verwondering om zich heen te kijken.” Maar Koen is ook een van de tekenaars van tekenteam Tote. “Ik tekende onder andere op Pukkelpop, het Cactusfestival en op Dranouter portretten van festivalgangers terwijl ik en mijn collega Pieter Nolf een gesprek aangingen met de modellen.”

Koen Deleu is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

