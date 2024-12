Stem Kaat Deknock tot Krak van Torhout

Kaat Deknock (64) woont in de Karel de Goedelaan. Ze runt op de Burg al meer dan 30 jaar haar speciaalzaak in kinder- en tienerschoenen Shoe Kid’s. Ze is voorzitter van de koepel Torhout Handelt.

“Ik wil graag meehelpen om Torhout sterker te maken als handelsstad”, zegt ze. “Als voorzitter van Torhout Handelt is het mijn taak om de middenstand samen te brengen, te luisteren welke noden er zijn en waar mogelijk voor ondersteuning te zorgen. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met onder andere het stadsbestuur. In mijn eigen winkel zet ik me hard in voor persoonlijk contact, want dat vind ik erg belangrijk. Ik ben ook lid van de Raad voor Lokale Economie.”