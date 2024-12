Stem Jacky Rosseel tot Krak van Koekelare

Jacky Rosseel (72) werd genomineerd als Krak omdat hij Koekelare op een unieke manier in beeld bracht. Met een puzzel van maar liefst 51.300 stukjes, die hij wegschonk in het programma De Droomfabriek zette hij de gemeente op de kaart. Later kreeg hij opnieuw aandacht in de tv-reeks Iedereen Beroemd. Hoewel hij had gezworen nooit meer aan zulke grote puzzels te beginnen, werkt hij nu aan een puzzel van 60.000 stukjes. “De drang is sterker dan mezelf.” Over zijn nominatie zegt hij: “Die doet me echt deugd en ik had dit echt niet verwacht.” Jacky’s passie en doorzettingsvermogen maken hem tot een ware ambassadeur voor Koekelare.

Jacky Rosseel is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

