Stem Fran Vancoillie tot Krak van Meulebeke

Fran Vancoillie (25) wou op zesjarige leeftijd in de voetsporen van zus Flore treden die toen harp speelde. Na haar studies Latijn-wiskunde trok ze naar het Lemmensinstituut in Leuven om zich te verdiepen in de kunst van het harp spelen. Ze behaalde een masterdiploma en harp en stak meteen ook nog een educatief masterdiploma op zak. Ook volgt ze nog een masteropleiding westerse literatuur aan de K.U. in Leuven. Fran: “Daarnaast geef ik ook nog les. De harp is duidelijk terrein aan te winnen en wordt voor veel beginnende muzikanten steeds toegankelijker. Dan heb ik het nog niet gehad over het professioneel ensemble Flageolet waar ik ook deel van uitmaak.”

Fran Vancoillie is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Fran Vancoillie