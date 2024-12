Stem Elise Ramette tot Krak van Ieper

Elise Ramette (26) is de dochter van Kris Ramette en Carine Sinaeve. Voor de basketspeelster was 2024 een onvergetelijk jaar. In de zomer nam ze voor het eerst deel aan de Olympische Spelen in Parijs. De Belgian Cats eindigden op de vierde plaats en Elise speelde zich in verschillende wedstrijden in de kijker. Eerder maakte ze ook al deel uit van de ploeg die in juni vorig jaar Europees kampioen werd door in de finale Spanje te verslaan. De voorbije jaren vertoefde de Ieperse heel vaak op Spaanse bodem. Na enkele seizoenen bij Cadi La Seu is ze nu actief bij de Spaanse club Badalona. “Ik ben verrast met deze nominatie voor Krak van Ieper, maar het is natuurlijk wel leuk en een eer om genomineerd te worden”, laat Elise weten.

Elise Ramette is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

