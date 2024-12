Stem Dirk Desseyn tot Krak van Staden

Dirk Desseyn (77) plaatst sinds 2022 orgelversies van klassieke evergreens op YouTube en scoort daarbij hoge toppen. “Muziek is altijd al de rode draad in mijn leven geweest. In de jaren 60 haalde ik zelfs het kleine scherm met mijn band The Highlands, waarmee ik in de finale van talentenwedstrijd Ontdek de Ster raakte.” Zijn orgelversies worden gefilmd door zijn echtgenote Alma en zet hij vervolgens op YouTube. Sinds hij vorig jaar een nieuw orgel met meer mogelijkheden kocht is het hek van de dam. Zo werd Dirks versie van Cherry pink and apple blossom white zomaar eventjes 35.000 keer bekeken. Deze zomer was hij zelfs te horen op Radio 2.

Dirk Desseyn is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

