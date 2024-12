Stem Bert Dehullu tot Krak van Koekelare

Bert Dehullu (57) werd genomineerd vanwege zijn voorzitterschap bij het Feestcomité. Hij is al meer dan 30 jaar lid waarvan 8 jaar als voorzitter. Elk jaar zorgt Bert voor een goedgevuld en gevarieerd feestjaar met zijn onvermoeibare inzet. Bovendien is hij secretaris van de Hovaeremolen. Deze nominatie is dan ook een welverdiende erkenning voor zijn toewijding. “Ik ben blij met deze nominatie, het toont de waardering voor het werk dat ik en mijn team elk jaar opnieuw doen om van Koekelare een bruisende gemeente te maken.” Zijn werk heeft niet alleen de feestkalender van de gemeente verrijkt, maar heeft ook bijgedragen aan de levendigheid van Koekelare.

Bert Dehullu is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

