Stem Bart Van Parijs tot Krak van Dentergem

Feest in de zelfpluktuin van Bart Van Parijs (57) en zijn echtgenote Nele, want die mocht dit jaar maar liefst twintig kaarsjes uitblazen. De gezellige boomgaard in de Neerhoek in Oeselgem was indertijd de eerste zelfpluktuin van het land. In 2024 werd Purfruit genomineerd als ‘Meest bijvriendelijke boomgaard’ door BioForum, een extra pluim op de hoed van de bezige bioboer. “In die twintig jaar hebben we toch wat navolging gekregen en dat doet deugd. De grillen van de natuur zijn niet even makkelijk om mee om te gaan, maar dit blijft een fantastische job en we zijn blij dat mensen de weg naar ons blijven vinden. Blij dat dit geapprecieerd wordt.”

