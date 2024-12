Stem Arne Zoete tot Krak van Diksmuide

Arne Zoete (19) is actief bij Rode Kruis Diksmuide als bestuurslid en afdelingsverantwoordelijke en verzorgt er de PR, de hulpdienst, alle opleidingen en alles wat betreft personeel en sponsoring. “In juni studeer ik af als ambulancier, waardoor ik mij nog meer voor het Rode Kruis zal kunnen inzetten. De nominatie had ik helemaal niet verwacht, maar ik zie het als een waardering voor het Rode Kruis afdeling Diksmuide. We doen het allemaal als vrijwilliger en zijn één grote familie, om mensen te helpen. We moeten alles zelf betalen dus ook de ambulance die we nodig hebben. We zoeken nog een ambulance, maar ook mensen die onze werking willen sponsoren.”

Arne Zoete is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

