Stem Alexander Raedt tot Krak van Avelgem

De 29-jarige kinesist Alexander Raedt fietste eind juli drie keer de Mont Ventoux in Frankrijk op, telkens via een andere kant van de berg. Voor de Avelgemnaar betekende dat het einde van een lijdensweg en revalidatie, nadat zijn leven lange tijd door blessures en ziekte werd overheerst. “Maar wat het belangrijkste is, ik kan weer met mijn zoontje Staf (2,5 jaar) spelen! En op 24 november werd onze tweeling geboren: Çois en Léa. “Toen ik van in mijn luie revalidatiezetel de Ronde van Frankrijk aan het volgen was, stelde ik mij als doel de Mont Ventoux te beklimmen, binnen het jaar. Een stevige uitdaging maar eentje die ik koste wat kost wilde voltooien, met succes.”

Alexander Raedt is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

