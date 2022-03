Juwelierster gooit roer drastisch om: “Angst na overval blijft me kwellen”

De drieste overval op de juwelenzaak van Maaiken Devos in de Ruitjesbosstraat in Torhout is eind mei al vier jaar geleden, maar de schrik blijft er stevig inzitten. En dus heeft de 61-jarige juwelierster beslist om haar zaak een drastische nieuwe wending te geven. De focus ligt voortaan volledig op het maatwerk in haar atelier. De winkel met de verkoop van de juwelencollecties sluit te deuren.

“De angst na de overval blijft me kwellen en bezorgt me nog vaak slapeloze nachten”, zucht Maaiken. “Daar wil ik eindelijk vanaf. En dat kan enkel door geen juwelencollecties meer in stock te hebben en tegelijkertijd te doen wat ik het liefste doe: eigen creaties maken in overleg met de klant. Ik zie dit als een positieve wending voor mezelf en voor de mensen die voor hun sieraden bij me langslopen. Ik zet geen punt achter mijn zaak, maar een komma.”

‘Pensioentje’ gestolen door de gangsters

De overval op de juwelenzaak van Maaiken aan de rand van Groenhovebos dateert van zaterdag 26 mei 2018 omstreeks middernacht. Maaiken, die een zoon Yikke (33) en een dochter Babette (31) heeft, was met haar man Paul Schroé (67) uit eten, toen de gangsters brutaal toesloegen. Ze slaagden erin een raam met vijf lagen kogelvrij glas te slopen, trokken zich van het schelle geluid van het alarm niets aan en gingen er met een fortuin aan juwelen vandoor. Maaiken kon bij haar thuiskomst alleen vaststellen dat ze compleet geruïneerd was: wat ze haar pensioentje pleegde te noemen, was door misdadigers gestolen.

Vanaf nu focus ik enkel nog op het maatwerk en sluit mijn winkel

“Ik heb de voorbije jaren geprobeerd om terug te vechten, mijn zaak extra te beveiligen en uit het dal te klimmen, maar ik heb onderschat hoe zo’n overval mentaal op je weegt”, zegt ze. “De harde schijf in mijn hoofd blijft in grote mate geïnfecteerd door de overval. Bij de minste tegenslag loopt mijn bakje over en ben ik van mijn melk. Ik wil van dat verstikkende gevoel af, vandaar de nieuwe wending waarvoor ik nu kies. Geen winkel meer, enkel nog mijn atelier en alles na afspraak. Het is pas na lang wikken en wegen dat ik besloten heb om die nieuwe weg in te slaan. Ik maak er een positief verhaal van en zal me toespitsen op wat ik graag doe: met de klanten praten, luisteren naar hun verhaal en samen op maat een juweel ontwerpen dat hen gelukkig maakt en mij evenzeer. In dat ambacht ligt mijn hart en ik wil mijn hart volgen.”

Maaiken runt haar juwelenzaak al sinds 1995 en is in 2000 op de huidige locatie in de Ruitjesbosstraat gestart. Een evidente beslissing is het dus niet om de winkel te sluiten. “De laatste jaren is onze kleine wereld van juweliers sowieso ingrijpend veranderd”, vertelt ze. “Ik werk tegenwoordig veel met oud goud en oude juwelen die de mensen brengen en waarmee ik dan een nieuw ontwerp maak. Ook de zogenoemde rouwjuwelen zijn momenteel in opgang, al dan niet met wat as of vingerafdrukken van de gestorven dierbare erin verwerkt. Zoiets bijzonders bestond vroeger niet.”

Uitverkoop winkel gaat van start

Maaiken is van plan om tot de zomer haar stock aan juwelen uit te verkopen: ringen, kettingen, oorbellen, armbanden, parels en noem maar op. Geen nep, maar echt goud, echte diamanten en echte briljanten. Ze doet dat met fikse kortingen en geeft vanaf 14 maart haar trouwe klanten de eerste kans. Op de zondagen 3 en 10 april, telkens van 10 tot 18 uur, organiseert ze twee Crazy Shopping Days voor iedereen die tegen verminderde prijzen prachtige juwelen wil kopen. Wie vooraf een afspraak maakt, krijgt voorrang.

“Ik hoop dat de uitverkoop een succes wordt”, zegt ze. “De overval heeft me financieel diep in het vel gesneden en ik wil graag wat recupereren van dat pensioentje waarover ik het altijd had. Vanaf augustus start ik dan mijn nieuwe episode. Ik kijk er hard naar uit. Ik maak me sterk dat ik vanaf dan weer met een gerust gevoel naar bed zal kunnen gaan. Een leven met angst is verschrikkelijk.”