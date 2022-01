Justine uit Izegem borduurt op kledij met nieuw merk Pantr

Wie het huis van Justine Vanderwee binnen wandelt, merkt niet alleen een grote stapel truien, mutsen en andere kleren waar ze van alles heeft op geborduurd, maar ook een professionele naaimachine. De studente grafische mediavorming uit de Meidoornstraat heeft met Pantr dan ook een eigen merk uit de grond gestapt.

Van Romeinse cijfers met de datum waarop een relatie begon tot silhouetten van jezelf of vrienden. Je kan het zo gek niet bedenken of Justine Vanderwee geeft er met haar eigen merk Pantr een eigen draai aan. “In april vorig jaar kocht ik een naaimachine en ben ik eigen ontwerpen beginnen maken”, vertelt de jongedame. “Ik ben creatief aangelegd en maak graag zelf foto’s. Iets op kleren borduren is daar spontaan uit voortgevloeid. Sinds september doe ik dat met mijn eigen kledingmerk Pantr, waarbij ik hoodies, mutsen, loungewear, totebaggs en petten een eigen touch geef. Wat dat is, mag de klant zelf kiezen, al zijn er uiteraard ook genoeg voorbeelden die ik kan aanbrengen”, vertelt ze.

tijdloze items

“We staan voor duurzaamheid en kwaliteit. Ieder item wordt dan ook door mezelf geborduurd. Mijn grootste focus is dat de kledij tijdloos is en lang kan gedragen worden.”

Dankzij TikTok interesse tot zelfs in Nederland

Op de site www.pantr.be kan je kiezen uit een reeks hoodies, sweaters, T-shirts en loungewear met het Pantr-logo, maar verder kan je de truien, hoofddeksels en tote bags personaliseren. “Zo mocht ik recent nog de truien ontwerpen van een klasgroep die zijn 100 dagen zal vieren. Het gaat om een ontwerp waar al hun namen in verwerkt zijn, samen met de klasnaam. Voor groepen heb ik een speciale korting. Een kledingstuk bij mij bestellen kost gemiddeld tussen 27 en 40 euro. Voor de levertijd mag je momenteel toch rekenen op vijf weken. De zaken gaan dan ook goed, onder andere door promotie te voeren via TikTok. Veel jongeren, tot in Nederland toe, leren zo over het bestaan van Pantr. Daardoor heb ik me nu ook een professionele naaimachine kunnen aanschaffen, waardoor ik nog meer orders kan verwerken. Ik doe dit momenteel in combinatie met mijn studies, maar het is een stille droom om hier op een dag misschien wel voltijds mee bezig te zijn.”