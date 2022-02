Junior Journalisten verrassen de jury

De Junior Journalistenwedstrijd was opnieuw een heel groot succes. Het was een hele klus voor de jury om de meer dan 200 opstellen door te nemen, maar uiteindelijk kwam Marie-Astrid Verslype als winnaar uit de bus.

Het thema dit jaar was ‘De wereld na 2030’. De jongeren uit de vijfde en zesde klas van alle lagere scholen in de gemeenten bewezen niet alleen over een echt schrijverstalent te beschikken, ze verrasten de juryleden met de invulling van het onderwerp. “Er stond werkelijk geen grens op het inlevingsvermogen van onze jongeren”, aldus jurylid An-Sofie Van Nieuwenhuyse. “We lazen verhalen over een virusvrije wereld, over leven op een andere planeet, we kregen tips voor een groene planeet, voor een wereld waarin kinderen ook hun zegje hebben. Schitterend gewoon. We selecteerden uiteindelijk 30 verhalen, hun auteurs krijgen een mooie boekenprijs.” De top vijf: 1. Marie-Astrid Verslype (Sint-Amandusschool), 2. Robbe Verschatse (Paandersschool), 3. Pauline Lylon (’t Veld), 4. Yinthe De Smet ((Paandersschool), 5. Regine Vanlerberghe (Sint-Amandusschool).

“Het verheugt ons enorm dat we dit jaar de prijsuitreiking opnieuw live kunnen uitvoeren”, aldus Filip De Clerck, voorzitter van het Davidsfonds. “Dit evenement koppelen we aan een workshop striptekenen onder leiding van Steven Derie. Hopelijk is dit de start voor de verdere afwerking van ons jaarprogramma.” (LB)