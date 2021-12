Julie Marquette maakt 107 egelzakjes en zamelt 535 euro in voor VOC: Warme feestdagen voor kleine egeltjes

Kleine egels warmte en geborgenheid bieden en tegelijk geld inzamelen voor het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC). Dat was het doel van Julie Marquette (42) uit Harelbeke met haar egelzakjes. En daar is ze ook in geslaagd. De afgelopen weken wist ze maar liefst 535 euro in te zamelen en 107 egelzakjes te maken. “Een warme kerst voor onze egels”, klinkt het tevreden.

De bal ging aan het rollen toen Julie afgelopen zomer een gewonde egel voor de deur vond. “Ik bracht die naar het VOC in Beernem waar hij heel goed verzorgd werd. Een tweetal maanden later kreeg ik een telefoontje, of ik het diertje niet wou komen halen en uitzetten op een veilige plek? Natuurlijk zag ik dat zitten en als bedankje voor de goede zorgen schonk ik het VOC enkele egelzakjes”, legt Julie uit.

Die zakjes was ze enkele maanden daarvoor beginnen maken in de naailes. “Ik was vroeger zelf nog aan de slag als vrijwilliger bij een VOC en weet dus hoe lastig het is om kleine egels warm en comfortabel te houden. Egels doen niets liever dan zich ergens in of onder verstoppen. Bovendien komen kleine egels vaak onderkoeld binnen.” Van vrijwilligers kreeg Julie te horen dat niet alleen zij, maar ook de egeltjes grote fan waren van haar zakjes.

Door het natte voorjaar kregen we bijna 800 egels binnen

Daarom kwam Julie met een actie op de proppen. “Iedereen kon een egelzakje sponsoren voor 5 euro. In totaal kwam er maar liefst 535 euro binnen. Dat geld gaat nu integraal naar het VOC. De 107 egelzakjes maakte ik op eigen kosten van oude dekbedovertrekken en fleece. Ik kreeg van Dierenvrienden Roeselare 30 kleine fleecedekentjes om te gebruiken en Loes en Rebecca, twee vriendinnen uit de naailes, hebben me geholpen om alle zakjes op tijd af te krijgen. Ik had niet verwacht dat de actie zo’n succes zou zijn, maar ben er wel heel blij mee”, aldus een stralende Julie.

Ook Emma Aeyels, dierenverzorgster bij VOC Beernem is heel blij met de opbrengst. “Dit jaar alleen al kregen we bijna 800 egels binnen. Dat zijn er abnormaal veel omdat 2021 zo’n nat voorjaar had. Dat zorgde voor heel veel slakken, het favoriete hapje van de egel. Door dat vele voedsel konden de egels zich veel langer voortplanten dan andere jaren. Afgelopen week kregen we nog een egeltje binnen dat amper 250 gram woog. Kleintjes die zo laat geboren worden, overleven de winter niet alleen. Het is dan ook heel fijn dat deze die hier binnen worden gebracht dankzij Julie -letterlijk- een warme kerst kregen. Ze voelen zich heel graag geborgen, dus de zakjes zijn ideaal. Ze maken ze wel héél snel vies. Elke dag geven we per egel een vers zakje. Het is dus maar goed dat Julie er zo veel maakte en dat ze gewassen kunnen worden.” Ook de gift is meer dan welkom. “Vanaf februari en maart komen de eerste jonge hazen en eekhoorns binnen. Die hebben vaak nood aan medicatie en gespecialiseerde, dure melkpoeders. Het geld zal dus zeker goed besteed worden”, besluit Emma.