Johan Stragier is Laureaat van de Arbeid

Johan Stragier mocht uit handen van het gemeentebestuur de oorkonde van ‘Laureaat van de Arbeid’ ontvangen.

“De toekenning van de titel is de waardering voor uitstekend uitgevoerde professionele activiteiten en wordt uitgereikt aan gemotiveerde, vakbekwame burgers”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Het college van burgemeester en schepenen had de eer om de oorkonde te overhandigen in opdracht van het Koninlijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Het Instituut beslist over de toekenning van de titel en de erekentekens van Eredeken, Laureaat en Cadet van de Arbeid. De oorkonde werd in het leven geroepen door koning Leopold I, die zo de inzet en de bekwaamheid van arbeiders en ambachtslieden wou eren”. (foto JCR)