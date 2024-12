Johan Maricou benoemd tot ereburger van Vlamertinge

Tijdens een academische zitting werd Johan Maricou door heemkring Flambertus benoemd tot ereburger van Vlamertinge. Hij vult hierbij de notoire lijst met ‘kunstpaus’ Jan Hoet aan, die in 2000 de eerste ereburger van de gemeente werd.

Na een streepje streekgebonden muziek van de in Vlamertinge geboren Yves Bondue opende Frans Lignel, voorzitter van de heemkring Flambertus, de zitting. In zijn toespraak verwees hij eerst naar de benoeming van wijlen Jan Hoet, de bekendste curator van ons land. Grootvader Victor Hoet was jarenlang stationschef van de gemeente en zijn vader Joseph was in Vlamertinge geboren. Jan aanvaardde de benoeming in 2000 in de plaats van zijn al overleden grootvader.

De benoeming van Johan Maricou als tweede in de lijst van ereburgers was voor Flambertus geen moeilijke keuze. “Als kind van een gewoon kroostrijk gezin groeide hij op in het toen nog landelijke Vlamertinge”, sprak Frans Lignel. “Hij liep er school, speelde op straat en bij de boeren. Toen al had hij een bijzondere interesse voor taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Tijdens zijn verblijf in het college van Poperinge kreeg hij ook een groeiende belangstelling voor het internationale politieke gebeuren. Daarna trok hij naar de universiteit van Gent.”

Politieke carrière

Daarna nam Johan Maricou zelf het woord. Hij schetste chronologisch zijn diplomatische mandaten in Algerije, China, Japan en Zuid-Afrika. Zijn opsomming was doorspekt van persoonlijke anekdoten. Onvergetelijk voor hem zijn de vele persoonlijke ontmoetingen met staatshoofden waarbij hij als nieuwe ambassadeur tijdens plechtige ceremonies de geloofsbrieven eigenhandig aan het lokale staatshoofd moest overhandigen. Ten slotte werden nog wat vragen uit het publiek beantwoord. “Het ereburgerschap van Vlamertinge is emotioneel voor mij van evenveel belang als destijds de benoeming door de koning tot ere-ambassadeur”, besloot een bescheiden Johan.

De heemkring kon Johan natuurlijk niet met lege handen naar huis sturen. Het jongste bestuurslid Els Deroo overhandigde de nieuwe ereburger eerst zijn diploma en bestuurslid Kris Devloo schonk hem nadien een waardevol geschenk, een ingekleurde pentekening van het gemeentehuis van Vlamertinge van Luc Ameel. (ML)