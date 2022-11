Johan Delaere over Bavo de Bisschop en Lendeleedse reuzen“Man met bedenkelijke reputatie”

Lendeledenaren met een neus voor de lokale geschiedenis zullen ongetwijfeld al ooit eens iets gehoord hebben over de beruchte dorpsheer Bavo de Bisschop. “Een man met een bedenkelijke reputatie van wie er 150 jaar na zijn dood nog gesproken wordt én iemand met een hoog libido die in de regio voor honderden nakomelingen zorgde”, zegt Johan Delaere. Hij heeft het daar uitgebreid over in het nieuwste tijdschrift van heemkundige kring Lethae.

“Ik wilde al enkele jaren meer weten over die Bavo de Bisschop die van 1650 tot 1723 leefde en een tijdlang in Lendelede woonde”, zegt Johan. “Geen onbesproken figuur, zo blijkt. Ooit stond er in het begin van de jaren 1900 iets over hem in een boekje van hoofdonderwijzer F.A Meersseman. Ik ontdekte – toevallig in de coronaperiode – dat Bavo en zijn rijke familie eerst in Wattrelos en Harnes in Noord-Frankrijk woonden. Zijn voorvaderen waren baljuws en hijzelf ook. In die functie moest hij erop toezien dat alles goed verliep in het dorp. In 1700 kocht Bavo de heerlijkheid Lendelede (met de ondertussen verdwenen ‘hofstede’ Kasteelgoed’) en kwam hier rond 1710 wonen met zijn twee bastaardzonen. Hij trouwde met een Lendeleedse.”

Verhalen en roddels

Over Bavo’s reilen en zeilen in Frankrijk en in Lendelede deden heel wat verhalen en roddels de ronde. “Klachten en veroordelingen voor aanranding, verkrachting, fraude, slagen en verwondingen,… Familieleden van Bavo de Bisschop woonden nog tot eind de 19de eeuw in Lendelede. Maar ook nu zullen er hier in de regio ongetwijfeld nog veel afstammelingen van hem wonen. Niet allemaal met de achternaam ‘de Bisschop’ of ‘Debisschop’- hoe de naam ook geschreven is – maar afstammelingen via de vrouwelijke lijn.”

“In de parochiekerk Sint-Blasius herinnert een ‘monstrans’ aan die tijd dat Bavo in Lendelede woonde. Hij schonk die persoonlijk in 1715 en was toen 65 jaar. Hij dacht waarschijnlijk dat het moment aangebroken was om eens iets goeds te doen om zo toch naar de hemel te kunnen gaan, ondanks alles wat hij mispeuterd had…”

Jan Krote en Romanie

Johan Delaere heeft het in het nieuwe tijdschrift ook over de Lendeleedse reuzen Jan Krote en Romanie Klabotters, die voor het eerst op de wijk De Knok te zien waren in 1979. “Hun echte namen waren Jean Verhaeghe en Romanie Bossuyt. Ze waren een relatief onbekend koppel op de wijk. Jean was lange tijd vrijgezel en verbleef op zijn 31ste enkele maanden in Detroit in de Verenigde Staten van Amerika. Hij was wever van beroep en werkte in een fabriek. Daarnaast was hij ook nog kiekenpluimer en bewerker van konijnenvellen. Romanie was een boerendochter en huwde eerst met een boer. Toen ze 73 was hertrouwde ze met vrijgezel Jan die toen 54 jaar was. Ze waren nog 16 jaar samen.”

Johan heeft het ook nog over metseltekens op de kerk, over een merkwaardige brief van een Lendeleedse soldaat in het leger en over het ontstaan van de Terrynhoek. (Ivan Balliu)

Over al die onderwerpen geeft Johan Delaere op maandag 5 december om 20 uur in Den Tap een gratis voordracht met projectie.