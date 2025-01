Johan (69) is de Krak van Middelkerke: “Wat mij het meest trots maakt, is de jeugdwerking”

Johan Deschacht is de Krak van Middelkerke. Johan is al sinds 1980 een onmisbare kracht van Zaalvoetbalclub Middelkerke en een vast gezicht binnen het bestuur.

Johan Deschacht PRIVÉ Johan werd geboren op 30 september 1955. Hij groeide op in een groot gezin van negen kinderen. Hij huwde Martine Vanheyste op 25 mei 1978. Samen hebben ze drie kinderen: Stephanie (45), Matthias (43) en Lieselotte (38). Er zijn ook zes kleinkinderen, vijf jongens en één meisje. LOOPBAAN Hij studeerde af aan VTI Oostende in de richting A3 elektromechanica. In juli 1971 begon hij bij de RMT in Oostende. Nadien werkte hij bij Clayson – New Holland in Zedelgem en volbracht hij zijn legerdienst in 1974. Vanaf 1978 trad Johan in dienst bij de politie van Middelkerke. VRIJE TIJD Zijn vrije tijd gaat volledig naar het zaalvoetbal in Middelkerke.

Op 1 mei 1977 werd Zaalvoetbalclub Middelkerke opgericht. Het was Roland Rommel die de club vormgaf. “Hij kreeg daarbij de steun van zijn broer Marc, die de rol van secretaris en penningmeester op zich nam”, begint Johan het verhaal. Willy Declerck werd benoemd tot erevoorzitter, terwijl Roland Geersterlynck het voorzitterschap op zich nam. Het bestuur werd naast de broers Rommel verder versterkt met Willy Leysen, Jan Bernaert en Noël Verstraete. In de beginjaren speelde de club haar wedstrijden buiten, in ‘de put’, nu het Epernayplein voor het Casino. Met de opening van de sporthal verhuisden de voetballers naar een professionele indoor omgeving. Vanaf 1980 begon Johan Deschacht als jeugdverantwoordelijke. Twee jaar later, in het seizoen 1982-1983, trad hij aan als secretaris. “Het begon allemaal met twee ploegen. De A-ploeg zette haar eerste stappen in het gewest Oostende, terwijl de B-ploeg zich toelegde op vriendschappelijke wedstrijden”, vertelt Johan. “Het seizoen 1981-1982 was een keerpunt.” De promotie naar 1ste provinciale en later de stap naar nationale klasse waren mijlpalen. “In 1990 keerden we terug naar de provincie, omdat de financiële druk te groot werd. Het was een verstandige beslissing”, zegt hij nuchter. “Wat mij het trotst maakt, is onze jeugdwerking.” Sinds 1981 groeide deze uit tot een essentieel onderdeel van de club. “Vandaag hebben we 170 jeugdspelers verdeeld over 11 ploegen.”

Tornooien

Vanaf 1980 werden jaarlijks zowel een lentetornooi als een zomertornooi georganiseerd, evenementen die respectievelijk 20 en 10 jaar een vaste waarde waren. Het lentetornooi kreeg de naam Memorial Willy Declerck, ter nagedachtenis van Willy Declerck, die op 11 juni 1992 overleed. Daarnaast nam Johan Deschacht gedurende 25 jaar de organisatie van het politietornooi op zich. De organisatie van tornooien heeft altijd centraal gestaan. Zaalvoetbalclub Berca Middelkerke organiseert dit jaar voor de 14de keer het openluchttornooi Coppa Kurt Renty. Het evenement houdt de herinnering levend aan Kurt Renty, die op 18 oktober 2010 onverwacht overleed op 46-jarige leeftijd. Sinds de start in 2011 als volwassenentornooi is de Coppa Kurt Renty in 2022 uitgegroeid tot een populair jeugdtornooi. Naast tornooien organiseert de club tal van activiteiten. “De clubkaarting, het steakfestival en muziekavonden zorgen voor de nodige inkomsten.” Sinds haar oprichting heeft Zaalvoetbalclub Middelkerke kunnen rekenen op de onmisbare steun van trouwe sponsors. Door de jaren heen waren dit Tearoom Willy (Willy Leysen), Ippa (Roland Vanhercke), Depot Vanhoutte (Roger Vanhoutte) en al 35 jaar Berca (Patrick Cnudde). Erevoorzitters zijn nog steeds Julien Desseyn en Gino Goens. Marnix Veramme vervult de rol van voorzitter, terwijl Johan Deschacht als secretaris de administratieve verantwoordelijkheid op zich neemt. Ferdi Desender, Bart Bogaert en Dimitri Vanoverschelde completeren het team als bestuursleden. Drie Belgische jeugdtitels en vijf West-Vlaamse kampioenschappen zijn de kroon op ons werk. Maar het draait ook om de kansen die we jongeren bieden.”