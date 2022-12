Jill en Janus gaan de strijd tegen eenzaamheid aan

In Houthulst werken Jill Couvreur van Croq’ill in de Kerkstraat in Houthulst en Janus Stevens van café ‘t Gezelschap in de Stationstraat in Merkem samen om alleenstaande mensen in een gezellige sfeer te laten bijeenkomen.

Ongedwongen sfeer

“Na twee jaar corona is de eenzaamheid bij de mensen groter dan ooit, waardoor we besloten om onze hoofden bijeen te steken om te proberen de eenzaamheid bij veertigplussers te beperken. Het is geen dating event, maar een event waar mensen in een ongedwongen sfeer bijeen kunnen komen en elkaar kunnen leren kennen”, aldus Jill Couvreur. “Mensen die zich alleen voelen zullen hier terechtkunnen voor een gezellige babbel of een diepgaand gesprek, en daarbij van food, drinks and dance kunnen genieten. Allerlei heerlijkheden zullen klaar staan.” Met unieke platen en heerlijk eten kan de avond al niet meer stuk. “Naast het walking dinner kunnen mensen zeker volop losgaan op de muziek. We hopen dat er vriendschappen ontstaan en dat er met de komende feestdagen niemand alleen is”, geeft Janus mee. “De place to be is café ‘t Gezelschap, op zaterdag 17 december, en de deuren gaan open om 19 uur. Drank, muziek en ambiance verzorg ik, terwijl Jill een heerlijke maaltijd bereidt.”

Valentijn

Deelnameprijs is 50 euro alles inbegrepen. Indien deze avond een succes wordt, zal er gekeken worden om ook rond Valentijn iets dergelijks te organiseren. (ACK)

Wie erbij wil zijn, schrijft in via janusstevens@hotmail.com. Voor meer info kan men terecht op de Facebook- en Instagrampagina van zowel café ‘t Gezelschap als van Croq’ill.