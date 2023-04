Jeugdwerking Cercle Brugge schenkt chocoladepaashazen aan kansarme jongeren

De jeugdwerking van de vzw Cercle Brugge schenkt dankzij de steun van diverse sponsors en sympathisanten ruim 120 chocoladepaashaaspakketten aan de vzw Integraal om uit te delen onder kansarme jongeren in het Brugse.

De vzw Integraal in Rozendal in Brugge, nabij de school en in een huis van de Maricolen, heeft als een vereniging met enkel vrijwilligers tot doel inzicht te verweren en vorming te organiseren rond armoede en uitsluiting. Tevens wil men vormen van solidariteit en samenwerking bevorderen met hen die uitgesloten worden, alsook acties en hulpverlening organiseren. “Huiswerk- en studiebegeleiding is een belangrijk onderdeel van hun werking”, weet Carlos Knockaert. “Het gaat zowel om kinderen uit de lagere klas, jongeren in het secundair onderwijs als volwassenen. Bij die laatste groep is het vooral Nederlands leren zodat ze zich sneller kunnen integreren.”

Paasspel

Het is vooral voor kansarme autochtonen alsook allochtone jongeren dat de welzijnsschakel is opgericht. De jeugdwerking van Cercle Brugge doet jaarlijks een paasactie met de jeugd, samen met chocolaterie Verheecke uit Brugge. “Dit is ten voordele van onze jeugdspelers en we hebben het idee opgevat om de mensen ook de mogelijkheid te bieden om mee te sponsoren in een project dat wij steunen. En dat is net als vorig jaar de vzw Integraal”, gaat voorzitter Piet D’Hooghe van de vzw Cercle Brugge verder.

De jeugdactie bij Cercle verloopt trouwens goed. Er werden binnen de jeugdwerking ruim 1.300 chocoladepaashaaspakketten verkocht. Op paasmaandag 10 april organiseert de vzw Integraal met vrijwilligers een soort van paasspel in de tuinen van de Maricolen. Kinderen van de betrokken gezinnen in groot Brugge worden hiervoor door Integraal uitgenodigd en nadien getrakteerd met een chocoladepaashaaspakket dat door Cercle is geschonken. “Op die manier hebben ook zij een mooie Pasen en leren ze Cercle kennen”, benadrukt Carlos Knockaert. “Dit wordt zeer geapprecieerd.” (ACR)