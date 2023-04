Jeugdcentrum Tranzit in Kortrijk bestaat tien jaar en viert feest

Tien jaar geleden verhuisde het Jongerenontmoetingscentrum (JOC) van de gebouwen in de Filips van de Elzaslaan naar de loodsen op Kortrijk Weide. JOC werd JC, jeugdcentrum, en kon de laatste tien jaar verder professionaliseren met een groot bereik van de erkende jeugdverenigingen en een vernieuwend aanbod zoals streetart, urban sports, hiphop, … Een jubileum moet gevierd worden, zo staat 2023 in het teken van tien jaar Tranzit met tal van acties en events voor kinderen, jongeren en iedereen die interesse heeft in het Kortrijkse jeugdbeleid.

Van Jeugdontmoetingscentrum naar Jeugdcentrum Tranzit

Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren: “JC Tranzit is een typevoorbeeld van een modern en toegankelijk stedelijk jeugdcentrum. We bereiken jaarlijks meer dan 100 jeugdverenigingen, goed voor 9.000 kinderen en jongeren en 600 leiders. Met een masterplan jeugdinfrastructuur zorgen we voor gerenoveerde of nieuwe lokalen voor alle Kortrijkse jeugdverenigingen. Naast de ondersteunende rol organiseren we ook zelf kampen en workshopreeksen waarbij we jaarlijks meer dan 1.000 kinderen en jongeren laten knutselen, bakken, skaten, freerunnen en nog veel meer. Onder impuls van JC Tranzit zijn er doorheen de stad ondertussen meer dan 40 streetartkunstwerken te vinden. En op vandaag beheren we meer dan 100 speelzones en urban sport spots, met elk jaar nieuwe speelruimte die erbij komt.”

Het Kortrijkse Jeugdontmoetingscentrum had 20 jaar, van 1993 tot 2013, zijn vaste stek in het oude stadslabo in de Filips van de Elzaslaan. Begin vorige legislatuur bleek dat die locatie niet langer geschikt was om verder te bouwen aan een moderne, toegankelijke werking. 6 mei 2013 gingen de deuren open van een gemoderniseerde dienstverlening die inspeelt op de huidige noden van kinderen en jongeren. Dat met een nieuwe naam: van JOC Kortrijk naar Jeugdcentrum Tranzit, een verwijzing naar de nieuwe locatie. In de oude treinloodsen op Kortrijk Weide bouwt JC Tranzit nu al 10 jaar aan een moderne jeugddienst met een steeds groter wordend bereik.

Bert Nauwynck, coördinator JC Tranzit: “JC Tranzit is een eyecatcher. De kantoren bevinden zich in een oud treinstel en een ‘aftandse’ bus doet dienst als creatieve overlegruimte. De infrastructuur is een hele verbetering en de werking kon zo de laatste 10 jaar verder professionaliseren. Belangrijk is dat de werking van het JOC samensmolt met de jeugdwerkers die voorheen in het stadhuis werkten. Geen verschillende eilanden meer maar een efficiënte personeelsinzet, meer openingsuren en dus meer ondersteuning voor jeugdinitiatieven.”

De nieuwe manier van werken in een laagdrempelige en eigentijdse locatie trekt mensen en communities aan die vroeger minder makkelijk bereikt werden. Eén daarvan is de hiphopscene. De initiatiefnemers van De Stroate organiseerden hun eerste activiteiten in Tranzit, groeiden met de ondersteuning van JC Tranzit uit tot een zelfstandige jeugdhuiswerking met professionele jeugdwerkers en krijgen nu hun vaste stek in het stadsgebouw Palace.

Ook skaters en freerunners komen graag naar Kortrijk Weide. Zij kunnen zich sinds 2017 uitleven in ons Urban Sports Park. Daarnaast is Kortrijk Weide de uitvalsbasis voor heel wat zomerkampen georganiseerd door JC Tranzit. Kinderen kunnen vanop één plek uit het brede aanbod kiezen én het zelf mee vormgeven. Verder trekt de unieke locatie ook andere jeugdcultuurorganisatoren aan, een nieuwe instroom in het ondersteuningsbeleid van meer dan 100 erkende jeugdinitiatieven.

Toekomst

Eind 2022 smolt evenementenhal Depart samen met Tranzit. Deze evolutie zorgt ervoor dat events met focus op jongeren, efficiënter en professioneel georganiseerd worden met onder andere een eigen klank- en lichtinstallatie en ondersteuning in eventplanning.

Verdere toekomstplannen voor JC Tranzit: een update van het masterplan voor onze jeugdlokalen, nieuwe acties die inspelen op de groeiende gaming-industrie waar Kortrijk voorloper in is (zoals een streaminghub in JC Tranzit) en extra inzet op toegankelijkheid en inclusie in het jeugdbeleid en het speelruimteplan.