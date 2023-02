Zuid-West-Vlaamse samenwerking inzake brugfiguren werpt vruchten af: “We bereiken nu mensen die je anders niet bereikt”

Begin dit jaar startten in Zuid-West-Vlaanderen vijf brugfiguren secundair onderwijs op. De brugfiguren gingen aan de slag met jongeren en hun gezin, in nauwe samenwerking met CAW Zuid-West-Vlaanderen. Vlaanderen voorzag 298.000 euro voor het project.

In Zuid-West-Vlaanderen lopen er 24.000 leerlingen school in het secundair onderwijs. Net zoals in het lager onderwijs groeit een deel van die leerlingen op in een kwetsbare situatie. In 2022 lanceerde de Vlaamse overheid de oproep ‘Plan Samenleven’, waarin gemeenten voor onder meer de actie ‘brugfiguren’ financiering konden aanvragen. In de regio Zuid-West-Vlaanderen dienden drie gemeenten namens de regio een dossier in, met betrokkenheid van de andere 11 gemeenten. Voor 2023 voorzag Vlaanderen een financiering van in totaal € 298.000 voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. De gemeenten zetten daar een cofinanciering van € 298.000 tegenover.

De 14 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen kiezen voor een regionale samenwerking omdat de leerlingenmobiliteit binnen de secundaire scholen dit vraagt. “In veel gemeenten in de regio zijn al brugfiguren lager onderwijs bezig”, zegt Philippe De Coene, voorzitter van W13. “Die werking leerde ons twee zaken: er zijn veel niet gekende noden in gezinnen en via brugfiguren bereik je mensen die je anders niet bereikt.”

Voor de regio Menen en de regio Waregem is er telkens één voltijdse brugfiguur aan de slag. Zij werken mobiel en op vraag van de scholen. Zahira Benafla is brugfiguur secundair onderwijs in de regio Menen-Wervik-Wevelgem. Zij werkt nauw samen met Roy Silverans, die brugfiguur secundair onderwijs bij Stad Menen is. Niels Derie is brugfiguur in de regio Anzegem-Avelgem-Deerlijk-Spiere-Helkijn-Waregem-Wielsbeke-Zwevegem. Hij werkt nauw samen met Sara Vanlancker, brugfiguur secundair onderwijs bij Stad Waregem. Voor de regio Kortrijk is Els Coopman intussen aan de slag in het Centrum Leren en Werken (CLW), Guldensporencollege Campus Engineering en OKAN. Fatima El Ghazoini is aan het werk in Athena Campus Drie Hofsteden en OKAN Drie Hofsteden. Nathalie Pinoy, die halftijds aan de slag is als brugfiguur, werkt in de school BuSO Ter Bruyninge.

Versterkende rol CAW

“De voorbije anderhalve maand heb ik een aantal keer vastgesteld dat ouders het OCMW wel kennen, maar dat ze vaak de stap niet durven te zetten om daar hulp te vragen”, vertelt Nathalie. “Indien nodig ga ik daarom de eerste keer mee met het gezin naar het OCMW. Ik merk verder dat er in het BuSO Ter Bruyninge veel vraag is naar naschoolse activiteiten. Ook voor g-sport.”

“We krijgen vragen over onderwijs, maar ook over huisvesting, hulpverlening, vrije tijd, enzovoort”, pikt Fatima El Ghazoini in, brugfiguur secundair in Athena Campus Drie Hofsteden en OKAN. “Als we een zicht hebben op de problemen waarmee het gezin worstelt, maken wij de brug naar diensten die kunnen helpen. Eens dat is gebeurd, volgen we het gezin nog even op. Zodra de problemen opgelost raken, laten we het gezin los. Eenmaal per week in Stad Kortrijk zitten we als brugfiguren secundair onderwijs in Kortrijk samen in het stadhuis van Kortrijk om ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we nog beter de match maken met verschillende diensten.”

Binnen de actie brugfiguren secundair onderwijs neemt CAW Zuid-West-Vlaanderen een versterkende rol op vanuit zijn expertise van het mobiel team jongeren en jongvolwassenen. Jongeren met een concrete hulpvraag kunnen rechtstreeks bij CAW-medewerkers aankloppen en hulp op maat krijgen.