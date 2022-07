Vliegende start voor het Poperings OverKophuis: “Hier was echt wel nood aan”

Ruim anderhalve maand nadat het fysieke OverKophuis in de Komstraat in Poperinge de deuren opende, blijken heel wat Poperingse jongeren ondertussen de weg naar deze nieuwe ontmoetingsplek gevonden te hebben. Eind juni waren al meer van 450 jongeren langsgekomen.

“We zijn heel tevreden dat het OverKophuis zo snel al zoveel bekendheid verworven heeft bij de jeugd”, stelt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Het staaft ook onze overtuiging dat we in Poperinge echt nood hebben aan dit soort dienst- en hulpverlening.”

Van bij de start ging het hard voor het OverKophuis. Eind mei waren er 66 jongeren langsgekomen. Eind juni klokten ze af op meer dan 450 bezoekers waarvan 119 unieke bezoekers. Sommigen hebben er zelfs al min of meer een vast stek van gemaakt: 26 procent van de bezoekers kwam al meer dan vijf keer langs, 13 procent zelfs al meer dan tien keer.

“We creëren in ons OverKophuis een positieve vibe waarin vooral het ontmoeten en ont-moeten centraal staan”, vertelt Dimitri Denys ofte ‘Dimi van OverKop’ zoals de jongeren hem beter kennen. “De instuifruimte met de soundsystems, het koertje en de zolder worden het meest gebruikt voor onderlinge gesprekken.”

Opvallend is wel dat er beduidend meer jongens dan meisjes langskomen. 71 procent van alle bezoekers zijn jongens. “Ik merk ook dat we jongeren, die liever thuis de dag doorbrengen, tot nu toe nog niet in OverKop kregen”, gaat Dimitri verder.

‘Chille’ activiteiten

Als je de jongeren vraagt wat voor hen echt al de coolste activiteit tot nu toe was, dan springt daar toch het graffiti spuiten op een vrije muur in de Bellewijk en het koertje van het OverKophuis bovenuit. “Er zijn echt al hele mooie creaties te zien”, zegt Dimitri trots. “Misschien maken we daar wel nog een vervolgprojectje van.”

Met de inloopactiviteiten wordt de werking ook naar buiten gebracht. Het gaat meestal over ad hoc en laagdrempelige inloopactiviteiten, maar verschillende jongeren dromen ook al van grotere uitstappen of een weekend. Dimitri begeleidt verschillende jongeren ook individueel als hij voelt dat ze behalve aan een luisterend oor ook nood hebben aan extra ondersteuning. Bovendien kan hij de jongeren ook heel gericht doorverwijzen naar gepaste hulp mocht dat nodig zijn.

“Dimitri is een vertrouwenspersoon voor de jongeren, maar ook een heel belangrijke spilfiguur in ons jeugd(hulp)beleid”, vertelt Loes Vandromme. “Het OverKophuis heeft de ambitie om er te zijn voor jongeren die vandaag nog geen plekje gevonden hebben in het bestaande aanbod. We vullen die leemte en werken aanvullend.”

OverKop-ambassadeurs

De zomer en de vakantieperiode doet de jongeren er heel erg naar uitkijken om de tuin gezellig in te richten en er activiteiten te organiseren. Er komt wellicht ook nog een extra atelierruimte: ook daar zijn al leuke plannen en wilde ideeën over. Dimitri verzamelde ondertussen al een groepje jongeren, de OverKop-ambassadeurs, die samen met hem de werking verder willen trekken en concrete activiteiten willen uitwerken.

“Tijdens de vakantieperiode werkt het OverKophuis met aangepaste openingsuren. Als ik niet aanwezig kan zijn, dan staan er ondertussen een vijftal ‘OverKop-ambassadeurs’ klaar om in te springen”, besluit Dimitri.