Vergeet de 100 dagen, in Roeselare vieren ze voortaan de 50 dagen

In Roeselare wordt er afgestapt van de traditionele 100 dagen-viering. Dat werd beslist na een bevraging bij de jeugd als de scholen. Voortaan vieren de laatstejaars eind april de 50 dagen.

Voor heel wat laatstejaars was de 100 dagen een vaste afspraak eind januari in Roeselare. Door coronabeperkingen werd de afgelopen jaren gekeken voor een alternatief met dit jaar de 50 dagen. Dat bleek een flinke meevaller. De stad heeft daarop de scholen en jeugd bevraagd naar hun voorkeur. Daaruit kwamen vooral positieve berichten.

Een viering eind april past beter in de timing van de scholen. Het is bovendien langer klaar al en de kans op mooi weer is ook groter, dat heeft als resultaat dat de kans op onderkoeling ook kleiner is. De 50 dagen vindt volgend jaar op donderdag 27 en vrijdag 28 april plaats.