Veertig gezinnen planten geboorteboompje in Blankenberge

Op zaterdag 23 november werd in Blankenberge opnieuw een geboortedreef aangeplant naar aanleiding van de Dag van de Natuur. Ditmaal gebeurde dat in de Grote Edestraat. “Mooi om het boompje van onze dochter hier samen met haar te kunnen zien opgroeien.”

Alle ouders van kindjes die geboren zijn in 2023 en die in Blankenberge wonen, waren uitgenodigd om de aanplanting van de geboortedreef met hun gezin mee te beleven. Voor het eerst konden ook ouders van sterrenkindjes een geboorteboompje planten, en daar gingen drie gezinnen op in. “De geboortedreef kent ondertussen al een lange traditie in Blankenberge. Ooit plantten we bij ons in de straat ook zo’n boompje voor onze kleindochter en die is nu al zeventien jaar oud”, zegt Eric De Wasch van Gezinsbond.

In de Grote Edestraat kwamen zaterdagmorgen veertig gezinnen een meidoorn planten. “Ottilie werd uitgerekend vandaag één jaar, en haar zusje Celeste kreeg twee jaar geleden ook haar eigen geboorteboompje. Helemaal aan de andere kant van Blankenberge wel, maar da’s juist een extra reden om af en toe een goeie wandeling te maken”, aldus Friedolien Quintens (30) en Jan Lierman (33). Jason Wittevrongel (31) en Kimberly Traens (31) plantten een geboorteboompje voor Riene, die vorige zomer geboren werd.

“Broer Naut (4) kreeg eerder al zijn boompje. Mooi om het te kunnen zien groeien en bloeien”, zegt Jason. Ook de grootouders en de meter en de peter waren er zaterdag bij. “Mooi moment voor een familie-uitstapje, en een tastbare herinnering voor later”, klinkt het. Het is al sinds ’99 dat het lokaal bestuur en Gezinsbond de handen in elkaar slaan. “Dankzij dit waardevolle initiatief wordt het bomenbestand in de stad op regelmatige basis vernieuwd waar nodig, én helpt ons de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact te behalen”, zegt burgemeester Björn Prasse.