Tielt promoot zebradrinken met nieuwe subsidie: “Jongeren aanmoedigen om bewust om te gaan met alcohol”

De stad Tielt wil werk maken van een preventief alcoholbeleid en roept daarvoor een nieuwe subsidie in het leven. Erkende Tieltse jeugdverenigingen kunnen bij het lokaal bestuur vanaf nu een subsidie aanvragen, zodat ze drinkwater tijdens evenementen gratis of tegen een prijs van maximaal 1 euro kunnen aanbieden.

Concreet wordt het subsidiebedrag bepaald op basis van de maximale zaalcapaciteit. Daarbij gaat de stad uit van 75 centiliter water per persoon en van een aankoopprijs van het water van 20 cent per liter. Dat water kan dan gratis, of tegen een prijs van maximaal 1 euro verkocht worden. “Normaal gezien kom je dan toe met het subsidiebedrag”, licht schepen van Jeugdbeleid Pascale Baert (Iedereen Tielt) toe.

“We willen de jongeren aanmoedigen om bewust om te gaan met alcohol en hen wijzen op het principe van zebradrinken”, gaat ze verder. “We willen de jongeren geenszins een alcoholverbod opleggen. Het drinken van een pintje hoort er immers bij. Maar tegelijkertijd maakt af en toe een glaasje water tussendoor een avondje uit niet minder leuk.”

Organisatoren moeten nog steeds zelf voor het water zorgen en kunnen uiterlijk 30 dagen na het evenement het betalingsdocument sturen naar facturatie.welzijn@tielt.be. (TM)