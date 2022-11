Suldee (9) uit Blankenberge kroont zich tot West-Vlaams schaakkampioen in Izegem

Een tijdje geleden werd Suldee Tumenjargal (9) in onze krant genomineerd als Kinderkrak en dat bleek nu nog maar eens terecht: de jongeman werd eerste in zijn leeftijdscategorie -10 op het West-Vlaams jeugdkampioenschap schaken in kasteel Wallemote in Izegem.

Van de zeven rondes won hij er zes, het zevende spel bleef onbeslist. Suldee zit momenteel in het derde leerjaar in SJSP Campus Schaapstraat, maar volgt ook twee keer per week schaakles bij meester Oswald De Winne van de Koninklijke Blankenbergse Schaakclub. Ondertussen droomt hij al van internationale toernooien.

“De beste schakers op het West-Vlaams jeugdkampioenschap zijn automatisch ook gekwalificeerd voor het Vlaams kampioenschap, dat in februari plaatsvindt in Mechelen. Ik kijk daar nu al enorm naar uit”, aldus Suldee. Diezelfde maand is er in de Floreal ook weer het BK, waaraan Suldee al eerder deelnam.

Rage op school

Hij werd er al eens vierde en een keer zevende. “Ik oefen door veel online te schaken. Elke dag minstens een uurtje, in de weekends twee uur. Ik volg ook vijf uur per week les”, klinkt het.

Suldees grote voorbeeld is Sven Magnus Carlsen, de huidige wereldkampioen uit Noorwegen. “Zelf schaakt Suldee ondertussen bijna vier jaar en het is echt zijn passie geworden. Dat onze zoon er zo goed in zou zijn, hadden we nooit durven dromen. We schreven hem in, omdat schaken een goede denksport is”, zegt zijn trotse vader. Suldee zorgde er ook voor dat het schaken bij hem op school een echte rage werd.

(WK)