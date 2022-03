Stijn Cornette is de nieuwe jeugdconsulent van Lichtervelde: “Terug op het speelplein waar ik zeven jaar werkte”

Met Stijn Cornette (24) heeft de jeugddienst van Lichtervelde een nieuw gezicht gekregen. De naar Gent uitgeweken Lichterveldenaar vervangt Arne Crevits, die tijdelijk aan de slag ging in Kortemark. “Ik wil een frisse wind door de jeugddienst laten waaien.”

Toen Arne Crevits besliste jeugdconsulent te worden in Kortemark, moest de Lichterveldse jeugddienst op zoek naar een vervanger. In Kortemark kon Arne voltijds aan de slag, terwijl dat in Lichtervelde om een viervijfdecontract gaat.

Een vervanger voor Arne vond het gemeentebestuur in Stijn Cornette, een 24-jarige Gentenaar met stevige Lichterveldse wortels. Hij groeide er op en zijn ouders Dieter en Isabel Sabbe wonen nog altijd in de Koning Boudewijnlaan.

Van hobby job maken

“Ik heb even moeten nadenken over die vacature, maar ik kwam al snel tot de conclusie dat ik spijt zou krijgen als ik er niet vol voor zou gaan”, vertelt Stijn, die een diploma leerkracht lager onderwijs heeft. “Ik heb in het buitengewoon onderwijs en als zorgleerkracht gewerkt. Maar ik ben ook altijd met één been in het jeugdwerk blijven staan. Ik doe namelijk heel wat vrijwilligerswerk voor de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), afdeling West-Vlaanderen. In Lichtervelde kon ik van die hobby mijn job maken.”

In Lichtervelde komt Stijn dan ook letterlijk thuis. “Ik heb zelf zeven jaar als monitor gewerkt op het speelplein in Lichtervelde, wat het nog moeilijker maakte om neen te zeggen”, lacht hij. “Nu sta ik hier terug en amuseer mij rot. Ik ben aan de slag sinds maandag en ben er meteen ingevlogen.”

De nieuwe jeugdconsulent wil nu vooral de draad oppikken waar zijn voorganger die losliet. Met de paasvakantie en de buitenspeeldag in aantocht, beloven het alvast drukke tijden te worden. “Maar ik zie het zitten, ook om het overleg met de jeugdraad op te starten. Ik wil graag een frisse wind door de jeugddienst laten waaien. Met een open en transparante communicatie. De jeugd moet voelen dat er naar haar geluisterd wordt. Met jongerencoach Febe hebben we de geknipte persoon om te luisteren naar de verzuchtingen van jongeren, terwijl ik er vooral voor de georganiseerde jeugd ben. Verenigingen weer goesting doen krijgen, na die lastige coronaperiode. Het jeugdhuis helpen herlanceren hoort daar ook bij, ja.”

Zorgen voor morgen

Stijn tekende in Lichtervelde een tijdelijk contract van één jaar. Hoopt hij stiekem dat Arne Crevits na zijn ‘uitleenbeurt’ in Kortemark niet terugkeert? “Ik lig daar eigenlijk echt niet wakker van. Dat zijn zorgen voor over enkele maanden. Ik wil me nu vooral amuseren en mij helemaal geven. En dan kan ik alleen maar hopen dat mijn werk hier in de smaak valt.”

Wie vragen heeft voor de jeugdconsulent, kan mailen naar jeugdlichtervelde@gmail.com.