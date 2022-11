Poperinge blijft ‘kindvriendelijke stad’

De Hoppestad krijgt een verlenging van het label ‘kindvriendelijke stad’. Een Poperingse delegatie onder leiding van schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V) kreeg uit handen van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in het Vlaams Parlement de bijhorende plaket.

Tot 2027 zet Poperinge kindvriendelijkheid verder hoog op de agenda, zowel op het vlak van evenementen, investeringen alsook inspraak en betrokkenheid. In april 2015 besliste Poperinge voor het label van kind- en jeugdvriendelijke stad te gaan. Het traject startte met een brede enquête, gevolgd door denktafels en een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren.

In juni 2016 keurden de gemeente- en OCMW-raad unaniem het dossier en actieplan goed. De kerngroep verdedigde het dossier mondeling in Antwerpen. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz reikte op 6 november 2016 het label Poperinge – Kindvriendelijke Stad uit.

Bouwstenen

“Dit jaar vervalt het label. Poperinge besliste in 2021 na een grondige evaluatie en consultatie van alle partners binnen dit verhaal voor een verlenging te gaan. Een eerste stap in die procedure was de opmaak van een zogenaamd Kompas. Op basis van opnieuw een reeks inspraakinitiatieven zette de stad op papier hoe aan de zes bouwstenen van een kindvriendelijke stad gewerkt wordt”, zegt schepen Ben Desmyter.

Deze bouwstenen zijn: inzetten op diversiteit, werken vanuit een gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren, inzetten op permanente dialoog met kinderen en jongeren, de regierol opnemen en samenwerken, kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en solidariteit en betrokkenheid.

Conclusie

De jury zag een nuchtere en gemotiveerde delegatie en is ervan overtuigd dat Poperinge de juiste reflexen hanteert om het label kindvriendelijkheid verder uit te bouwen. De jury wil echt aanzetten tot concretisering en prioritering van acties richting strategie. Daarnaast kijkt de jury uit naar de verdere ontwikkelingen op vlak van participatie en wil het de stad Poperinge motiveren om dit de komende jaren vast te grijpen.

De jury kent daarom met veel overtuiging het label kindvriendelijke stad opnieuw voor een periode van 6 jaar toe aan de stad Poperinge. “Deze verlenging van het label is geen eindpunt, maar eerder een hernieuwde start om verder hard in te zetten op een kindvriendelijk Poperinge”, aldus schepen Desmyter.

(AH/foto MD)