Padvinders van Sint-Joris blijven op vaste stek in Roeselaarsestraat: Braadworsten en wereldmuziek

De Padvinders van Sint-Joris vieren dit jaar hun honderdste verjaardag en die hebben ze al goed gevierd. Het Batjesweekend is een volgend wapenfeit in hun feestjaar voor ze deze zomer twee keer op kamp gaan. De Padvinders zorgen voor de nodige drankjes, heerlijke braadworsten en een streepje muziek in samenwerking met Vivial.

De Padvinders van Sint-Joris zijn een vaste gast op de Batjes. Jaarlijks zijn ze te vinden in de Roeselaarsestraat en dat is dit jaar niet anders. “We zijn heel blij met ons plekje op de parking naast fotozaak Buyck-Dousy in Roeselaarsestraat 28. We zorgen opnieuw voor heel wat drankjes en natuurlijk kunnen onze heerlijke braadworsten van Slagerij Verlinde niet ontbreken”, vertelt Wannes Sercu, groepsleider.

Typische Batjessfeer

De Padvinders vieren dit jaar hun honderdste verjaardag. “De grote festiviteiten zijn achter de rug en we kijken er met een grote glimlach op terug. De Batjes zijn een heel mooie aanvulling op dat feestjaar, want het is alweer drie jaar geleden dat er nog een gewone editie van de Batjes doorging. We hebben het gemist!”

De Padvinders kijken vooral uit naar de typische Batjessfeer. “Ons Scoutscafé op de Batjes is traditiegetrouw dé plaats waar oud-leiders, leden en sympathisanten elkaar tegen het lijf lopen. Heel wat mensen die een link hebben met scouts zien elkaar terug en blijven zo al eens plakken, wat heel leuk is om te zien. We blijven vaak open tot in de vroege uurtjes. Dit jaar zullen waarschijnlijk ook heel wat truien van ons 100-jarig bestaan te zien zijn op de Batjes, we lieten die speciaal voor ons jubileum maken.”

Podium

Het belooft een topeditie te worden, want de Padvinders zorgen voor extra sfeer door hun samenwerking met Vivial. “Vivial is een nieuw cultureel initiatief dat de brug slaat tussen cultuur en zorg. De organisatie contacteerde ons met de vraag of ze eventueel op onze stand welkom zijn om een aantal optredens te verzorgen. Wij hebben niet lang getwijfeld en zijn de samenwerking aangegaan. Er zal een podium zijn bij onze stand waar de verschillende muzikanten hun ding kunnen doen.”

Vivial organiseert de laatste twee weken van juni een muziekfestival dat Izegem met Roeselare verbindt. Verschillende muzikanten treden op in Izegem en op de Batjes in Roeselare. “Vivial heeft vooral aandacht voor wereldmuziek. Op zaterdag bijt het duo Chaim Rosenbaum en Basilio Mokamo de spits af om 14 uur. Om 15.30 uur is het dan tijd voor het Maysan Trio en om 17 uur treden Wouter Vandenabeele en Bao Sissoko op”, zegt Wannes. “Op zondag komen om 16 uur nog Myrddin en Imre aan bod. Alle optredens zijn helemaal gratis.”

De Padvinders hopen op een mooie opkomst. “Het is altijd leuk om een vol café te hebben, dus daar hopen we echt op. De opbrengst komt vooral onze leden ten goede, want nieuw materiaal komt altijd van pas, zeker voor onze kampen. In juli gaan we eerst met onze jongste geledingen op kamp en eind juli is het dan tijd voor ons tentenkamp met de oudere takken, we kijken daar nu al erg naar uit.” (Melissa Vanwijnsberghe)