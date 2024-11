Michel (85) en z’n paard Marjan loodsen Sint door “overweldigende” menigte: “Ook voor hem is dit de dag van het jaar”

De Sint zocht een braaf paard en kreeg Marjan voor zijn jaarlijkse intrede in Ieper. Dit keer was de opkomst “overweldigend”, maar Michel Vandenabeele (85) leidde z’n boerenpaard weer zonder incidenten langs duizenden kinderen richting Grote Markt. “Ook voor hem is dit de dag van het jaar.”

Trommelgeroffel, gezang, geflits en geroep van duizenden kinderen: mens en dier moeten heel wat prikkels verdragen tijdens de Ieperse intrede van Sint-Maarten, maar de goedheilige man en zijn paard hebben de stoet weer goed doorstaan. Mede door de rustige en ervaren begeleiding van Michel Vandenabeele (85).

“Het Sint-Maartenscomité van Ieper zocht meer dan vijf jaar geleden een braaf paard, dus heb ik Marjan aangeboden, het 15-jarig boerenpaard van mijn vader Michel”, vertelde Ann Vandenabeele (57). Zij maakt deel uit van ‘team Marjan’. Samen met Michel en z’n kleinzoon Gwenn Verhoye (27) leiden ze paard en Sint in goede banen.

Over de koppen lopen

Marjan graast normaal op een weide bij het Ieperse dorp Boezinge, maar een keer per jaar vervoeren Michel en zijn familie haar naar de Ieperse jachthaven voor de intrede van de Sint. De traditie schrijft voor dat de kindervriend met de boot aanmeert en daarna zijn paard bestijgt om de grote stoet van Pieten, muzikanten en kinderen te begeleiden naar de Grote Markt. Aan de kaaimuren rond de jachthaven en langs de straten in de binnenstad stond dit jaar een opmerkelijk grote massa kinderen en ouders.

“Het was over de koppen lopen”, zag Gilbert Ossieur (77), voorzitter van het Sint-Maartenscomité. “Ik heb er al een hele termijn op zitten sinds de jaren tachtig, maar dit jaar was de opkomst overweldigend, mede door het mooie weer en de kalender.”

“De intrede was op een zondagavond in een verlengd weekend, dat speelt mee”, stelde ook comitémedewerker Peter Dehaerne. “Het volk stond rijen dik, ik schat het aantal op zeker vijfduizend, maar het blijft moeilijk om er aantallen op te plakken.”

Improviseren

Deze intrede was de 79ste editie. “Bij elke Sint-intrede is er wat chaos en moet je kunnen improviseren”, aldus Ossieur. “Alles is weer prima verlopen en de Sint is goed aangekomen op de Grote Markt. Het is niet zo eenvoudig om daarvoor een geschikt paard te vinden. Het dier moet de drukte aankunnen en zich niet te snel gestresseerd of opgejaagd voelen door alle muziek en volk. Marjan en de mensen rond haar hebben intussen ervaring en weten telkens wat hen te wachten staat (lacht).”

“Het is leuk om te zien hoe blij de kindjes worden wanneer ze bij de Sint ook Marjan terugzien”, zei Ann. “Voor het boerenpaard is het telkens een hele belevenis met al die muzikanten en kinderen, die roepen en liedjes zingen. Na de stoet merk je wel dat ze moe is.”

Tussen de duizenden kinderen stonden ook jonge kleinkinderen van Michel: Jonas (9) en Jasper (12) Syryn, die naar de Westhoek komen vanuit de Middelkerkse deelgemeente Leffinge. “Dit zijn de zonen van mijn zus”, wees Ann. “Zij wilden zeker het paard van opa zien. Ook voor hem is dit de dag van het jaar.”

Plaspauze

Marjan liet zich niet opjagen en nam rustig de tijd voor een stevige plaspauze in het midden van de Diksmuidestraat, vlak voor de Grote Markt. Tot jolijt van jong en ouder. “Mama was nerveus omdat ze bang was dat er iets zou gebeuren met opa”, klonk het bij de kleine broers Syryn.

“Door de fanfare en het volk voor het paard konden we opa niet zo goed zien, maar het is weer gelukt. We zijn er volgend jaar graag weer bij.” Michel ook. “Het is een hele eer”, liet de man van weinig woorden zich ontvallen, vlak voor het vertrek met zijn Marjan naar haar weide in Boezinge.

